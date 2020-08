Mañana comienza oficialmente el período de campaña para el plebiscito del próximo 25 de octubre, proceso que aún tiene aristas pendientes de definir a raíz de la pandemia del COVID-19.

En conversación con CNN Chile, el senador Carlos Bianchi afirmó que “ha sido imposible hacerle entender al gobierno el que exista transporte gratuito para que las personas puedan trasladarse“.

El caso de quienes estén contagiados con COVID-19 y la situación para los adultos mayores también fueron mencionados como aspectos no resueltos por el legislador, quien indicó que “una cantidad muy significativa de gente, dada la situación de cuarentena, no van a poder ir a votar“.

Lee también: Bellolio apunta a que personas contagiadas con COVID-19 no podrían votar en el plebiscito

“Esta situación es conveniente para el gobierno porque desde ya se sabe que lo más probable es que gane la opción Apruebo y esta situación el gobierno la quiere, de alguna forma contrarrestar, no dando posibilidades para el día de la votación”.

Pese a que el Ejecutivo ha asegurado que van a fomentar que el proceso sea lo más participativo posible, Bianchi indicó que “más allá de lo que el gobierno diga, no es creíble porque claramente lo que están haciendo es todo lo contrario”.

En ese sentido, aseguró que desde el Congreso “estamos atados de manos y lo que hemos hecho es insistir para que acceda al transporte gratuito, pero (el gobierno) no lo hace precisamente porque no le sirve, no le conviene y es una forma de impedir que miles de personas vayan a manifestarse”.

Lee también: Presentan proyecto para segundo retiro de fondos de las AFP

Finalmente, Bianchi aseveró que “más allá de la pandemia, las personas tienen clara la relevancia y lo significativo que va a ser este proyecto y aún cuando el gobierno no ponga transporte, no permita adultos mayores, aún cuando hagan todo lo posible para que esto no resulte, yo tengo la más clara convicción que las mujeres y hombres de nuestro país, entendiendo la importancia de este proceso, van a ir“.

“Aún cuando el gobierno no contribuya, yo creo va a estar el espíritu de participar en este proceso“, cerró.