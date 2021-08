Tras la polémica por los patrocinios que presentó el ex candidato presidencial Diego Ancalao, respaldado ante un notario muerto, el Senado retomó la discusión del proyecto de reforma a las notarías.

En conversación con CNN Chile, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Pedro Araya (independiente), sostuvo que la instancia tiene una larga lista de proyectos en cola y que “dado el desorden que ha tenido el Ejecutivo para colocar las urgencias, como Comisión no podemos resolver el mal manejo del comité político”.

“Tengo la impresión de que lo que el gobierno está haciendo es tratar de confundir a la opinión pública con un proyecto que no resuelve los problemas que se han planteado“, dijo.

Lee también: Tras entrevista a Abbott: Fiscales emplazan a autoridades a explicar salida alternativa de Moreira en caso Penta

“Por ejemplo, el caso del señor Ancalao se trata presumiblemente de la comisión de un delito, de que alguien falsificó algunas firmas o timbres y eso no se resuelve con el proyecto que está en la Comisión de Constitución”, explicó.

En ese sentido, aseguró que “ese es un delito que tiene que ser investigado por el Ministerio Público o la Fiscalía”.

Además señaló que “otros de los temas que se han planteado, como las largas filas de espera en las notarías, yo no logro entender por qué el ministro de Justicia, Hernán Larraín, teniendo atribuciones legales, no necesitando pasar por el Congreso, puede resolver ese problema y no lo hace”.

“Pareciera que el propio ministro quiere crear este colapso a fin de impulsar este proyecto que todos sabemos que es bastante complejo y tiene muchos bemoles”, añadió.

Finalmente, sobre la tramitación de la iniciativa, detalló que “como comisión tenemos que distribuir las tablas y obviamente este proyecto va a ingresar a tabla en los próximos días”.