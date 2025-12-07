Edwards ve a Quiroz como ministro de Hacienda o Economía: “Un muy buen candidato que ha sido injustamente atacado”

El economista y académico de la UCLA analizó el escenario presidencial a días del balotaje, anticipando que en un eventual gobierno de Kast será interesante ver cómo arme esa administración y cómo conjugan las fuerzas con Chile Vamos y otros partidos de la actual oposición.

En el marco de las elecciones presidenciales 2025, cuya segunda vuelta concita a los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara, habló en un nuevo Influyentes el economista y académico de la Universidad de California Sebastián Edwards.

Crítico de la abanderada oficialista y su militancia comunista, Edwards matizó la crítica que se hace al candidato republicano sobre sus referencias a Trump en Estados Unidos o sus vínculos con Orbán en Hungría o Meloni en Italia, asegurando que aún lo iliberal de estas, son “más democracia” que el marxismo-leninismo reafirmado este año por el Partido Comunista chileno.

“Me sonrío cuando ponen a Meloni como contraparte de Daniel Ortega. Meloni es una demócrata. No creo que eso lo descalifique (a Kast)”, afirmó. “Entre Hungría y Nicaragua, yo no me pierdo”.

Gobernabilidad en eventual gobierno de Kast

Anticipándose a lo que pueda ocurrir la noche del 14 de diciembre, el economista se refirió a lo que prevé como un escenario seguro: un gobierno de José Antonio Kast.

En esta eventual administración del republicano jugará un rol clave cada una de las otras fuerzas opositoras, partiendo por Chile Vamos y los partidos Social Critiano y Nacional Libertario.

“Soy un convencido de que el peso específico de las personas es muy importante. Entonces, quiénes van a ser los gravitas en este gobierno. (…) Qué persona será jefe de gabinete. Necesitan a Chile Vamos pero sería raro que el jefe de gabinete sea de Chile Vamos”, afirmó.

Otro nombre que ha salido al debate público tiene que ver con el de Jorge Quiroz, apuntado por haber estado tras el modelo de consumo de las empresas del caso colusión de los pollos, y un par de años más tarde declarar a favor de las empresas del caso colusión de las farmacias.

Sin embargo, para Edwards Quiroz sería el nombre ideal para un cargo como ministro de Hacienda o de Economía, acusando que ha sido un ataque “injusto” el que ha recibido.

“Jorge Quiroz es un excelente economista, un muy buen ser humano y escribe como los dioses, lo cual no es un requisito pero para agregarlo”, expresó Edwards. “Sería un estupendo ministro de Hacienda o de Economía. Sería un muy buen candidato y que ha sido muy injustamente atacado”.