“Kast y Kaiser son flagrantemente iliberales”: Carlos Peña analizó el estado de la política en la presidencial

Qué implica vivir bajo una democracia liberal y por qué habría que defenderla es parte de las reflexiones del rector de la UDP. En el caso de Jara, añade que el marco de la coalición la ha llevado a "morigerar" la ideología iliberal a la que adscribe.

El mundo del presente y futuro próximo pareciera avanzar principalmente en pos de la tecnología, lo técnico o lo denominado las carreras STEM, aquellas que combinan ciencia (Science), tecnología (Technology), ingeniería (Engineering) y matemáticas (Mathematics).

En ese contexto, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, ha publicado su más reciente trabajo Humanidades: lo visible y lo invisible, algo que, según explica, es fundamental mantener en la conversación precisamente por ser cuando más se necesita.

“Porque el mundo está anegado, inundado de técnica, y la técnica es la mera facticidad, o sea, el trato con los hechos tal y como son, con las cosas tal y como comparecen ante nosotros. Frente a esa época, que vive hipnotizada por los hechos, las humanidades son más necesarias que nunca, porque indagan en el sentido que subyace a los hechos”, afirmó en un nuevo capítulo de Influyentes, con Paula Escobar.

En ese sentido, Peña apunta que es propio de la condición humana el proveer de un sentido a las cosas, algo que en un mundo meramente técnico no es observado ni perseguido.

Cómo este presente se entre mezcla conla contingencia electoral

Este ha sido un año de campañas, como lo han sido los tres previos, pero con el componente de que se determina quién estará al mando del Gobierno por los próximos cuatro años.

Con este marco, dice el rector de la UDP, ha sido fácil para algunos candidatos guiarse por lo exclusivamente emocional dado los réditos que genera.

“Vivimos un momento, no solo en Chile sino en todo el mundo, donde efectivamente pareciera que la política consiste en acicatear y que el buen político es aquel que es capaz de interpretar bien esas emociones y ponerse al servicio de las emociones de las personas”, comenta.

Sin embargo, con temas como seguridad o migración sobre la mesa, pareciera que lo explotado son más bien las emociones, “como miedo, temor, inseguridad, incerteza”, dice Peña.

“Los políticos en vez de intentar disernir racionalmente el problema o intentar conducir las emociones, contenerlas u orientarlas -que creo es la tarea de una buena política-, hoy día a lo que asistimos es a políticos, a figuras políticas, a liderazgos más o menos carismáticos, más o menos talentosos, que parecieran creer que el oficio del político consiste, ante todo, en estimular, en ajizar, en acicatear, en fomentar las emociones”.

Con este escenario, advierte, “lo que está en riesgo es la democracia liberal”.

Qué liderazgos serían ejemplo, entonces, de aquello que se espera de un buen político: Eduardo Frei Montalva o Ricardo Lagos, menciona.

La tentación de democracias iliberales

Previamente en Influyentes, Carlos Peña había calificado a las candidaturas de José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Jeannette Jara como tendientes hacia una democracia iliberal.

¿Qué significa que una democracia sea liberal? “Una forma de gobierno donde quien ejerce el poder es quien logra para sí la adhesión de la mayoría, por eso es democrático. Pero es liberal porque quien se hace del poder se compromete a respetar los derechos fundamentales de las personas, a tratar a los ciudadanos como iguales y a tomar decisiones fundadas en la racionalidad”.

Lo contrario, dice Peña, te lleva a “terminar en el fascismo, en el imperio de las puras emociones”. “Si las emociones imperaran, lincharíamos a quien comete un delito. Perseguiríamos o maltrataríamos a los inmigrantes. Cederíamos a los prejuicios de género”.

Así, entonces, ¿qué se arriesga con liderazgos iliberales?

“En el caso de Kast o Kaiser, que me parece que son flagrantemente iliberales en el sentido que descreen realmente que los principios de una democracia liberal sean incondicionales, intransables. En el caso de Jeannette Jara, ocurre algo similar si es que atiende a la ideología en la que ella se sitúa en la esfera pública. Aunque ella hoy la morigere porque es natural que lo haga en una candidatura de coalición”

Ahora bien, una tranquilidad tiene que ver con la cultura institucional de cada país incluso frente a riesgos iliberales. En el caso de Chile, Peña destaca que aún no habría riesgos.