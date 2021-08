La situación crítica que se vive en Afganistán tiene al mundo atento sobre las siguientes acciones que tomará el grupo extremista Talibán, que el pasado domingo 15 de agosto tomó el poder por la fuerza en una operación relámpago que incluso apuró la salida inmediata de las tropas de Estados Unidos, provocando conmoción mundial.

Frente a esto, la comunidad internacional ha puesto especial atención a los civiles afganos, particularmente mujeres y niñas, que se encuentran en un peligroso escenario considerando las violentas tradiciones que sigue tajantemente el grupo extremista.

Para conocer un poco más el contexto de la situación que vive el país oriental, el Encargado de Asuntos Externos de la Comunidad Afgana en Chile, Safer Habibi, conversó el programa Conexión Global Prime de CNN Chile, conducido por la periodista Mónica Rincón.

“Yo viví la época de los talibanes en Kabul, vi cómo las mujeres no podían estudiar, no podían trabajar. Mis hermanas eran pequeñas, yo soy el mayor de la familia y no podían ir al colegio. Al principio era chocante, pero nos acostumbramos porque yo tampoco iba”, detalló Habibi sobre sus primeros años de vida en la ciudad que hoy domina nuevamente el régimen extremista.

“Yo tenía a penas 12 años, pero tenía más derechos que mi madre, mis tías, que cualquier otra mujer. De hecho, yo era el encargado de salir con muchas mujeres de la familia, porque era pequeño y además no era objetivo de los talibanes”, relató el vocero de la comunidad chileno-afgana.

Además, Safer también planteó su preocupación y cómo no pudo dormir durante días, una vez que se enteró de la toma de poder del Talibán en su país natal: “no me lo esperaba, no lo esperaba nadie (…) Tenía miedo de lo que podría pasarle a la gente de Kabul, por miedo a lo que podría pasarle mi familia en Afganistán. Me acordaba de todo lo que ellos eran”.

Por otro lado, Habibi relató cómo los talibanes cometieron un genocidio en los meses previos a su irrupción en el gobierno de Afganistán, contra un grupo étnico en la frontera con Pakistán: “cometieron crímenes de lesa humanidad y en Kabul temíamos eso, todos teníamos mucho miedo de lo que podría pasar. Afortunadamente todavía están llamando a la calma y no volver a lo que era antes”.

Sin embargo, el afgano residente de nuestro país confesó no confiar en las promesas del grupo extremista, sobre una actitud adherente a los Derechos Humanos: “a los talibanes no les creo. Yo tengo muchas fuentes confiables en Afganistán. Hoy leí un artículo que decía que hasta no terminen con todas las provincias de Afganistán, ellos van a mantener una pseudo paz. Una vez que tomen el último bastión, va a empezar a regir el reglamento que ellos creen correcto“.

“Es algo traumático, porque yo soy musulmán. Si bien yo soy musulmán moderno, yo sufro cuando veo que un grupo que no tiene mucho que ver con el Islam, con la humanidad y la libertad del siglo 21, empieza a dañar a una sociedad de 38 millones de personas, a una imagen de todos los musulmanes, empieza a cometer crímenes que hoy podemos ver en vivo con la tecnología, por supuesto que me daña, me afecta mucho”, sinceró Habibi respecto al estigma occidental de los grupos religiosos del medio oriente.

Safer también contó que cuenta con varios familiares aún viven en Afganistán, dentro de los cuales se encuentran 6 hermanas suyas: “cuando me llaman no me pueden hablar por el terror que sienten. No pueden hablar tranquilas porque todos los días están con temor de que pueda pasar algo. La incertidumbre es lo que nos provoca mayor miedo, porque no sabemos lo que puede pasar”.

“Yo amo mucho a Afganistán, cuando hablan mal me apena y lo defiendo, pero yo perdí la esperanza en 2016 cuando volví a Chile. Perdí la esperanza de un Afganistán moderno, de primer mundo, que se equipare a Chile y haya mucho desarrollo. Pero el día domingo, literalmente volvió a la edad media y eso me destruye“, lamentó el Encargado de Asuntos Externos de la Comunidad Afgana.

Por otro lado, Habibi también solicitó a la comunidad internacional ayuda humanitaria inmediata, para ayudar a todas las personas vulnerables y especialmente a las mujeres: “quiero pedir ayuda para todas las personas que son vulnerables contra ese grupo”.