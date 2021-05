Una extensa discusión se dio entre los constituyentes independientes Alondra Carrillo (D12), Rodrigo Logan (D9), María Magdalena Rivera (D8) y Christian Viera (D17) en el programa Aquí Se Debate, respecto al proyecto de indulto a los presos del estallido social.

Si bien todos estuvieron a favor de liberar a los detenidos, cada uno marca sus diferencias sobre los conceptos y las condiciones con que se genera esta iniciativa. En el caso de Carrillo, recalcó la importancia de “garantizar un proceso que pueda dar libertad a quienes han sido empleados como chivo expiatorio. Es una garantía democrática fundamental”.

En tanto, Logan expresó que “hay un tema del punto de vista político y otro jurídico. Del punto de vista político es una gran señal para iniciar un proceso de unidad nacional“.

Sin embargo, el abogado indicó que “me llama la atención el tema del concepto, cuando hablan de presos políticos o presos de la revuelta. Creo que en ese eufemismo que se hace para poder distinguirlo de lado y lado, no estamos mirando el futuro“.

“Si tu ves a las personas que están detenidas hoy día, ahí no hay una flagrancia por el hecho que sean presos políticos, sino que los derechos que están hoy día en la actual Constitución a propósito del debido proceso han sido conculcados”, agregó.

Asimismo, el jurista dijo que no está de acuerdo con la denominación de presos políticos para los detenidos del estallido social: “No conceptualmente, pero sí en el fondo creo que hay que revisarlo“.

“Estoy de acuerdo con que las personas que estaban protestando, eso no es un delito bajo ningún punto de vista y así hay que dejarlo establecido. Pero para aquellas personas que utilizaron, de lado y lado, y lo ocupan como un escenario para cometer delito, esos no lo pueden tener (indulto), porque ni siquiera tenían la moral de lo que estaban haciendo, porque no estaban siguiendo la protesta“, puntualizó.

