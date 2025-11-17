Rodrigo Galilea descarta el fin de Chile Vamos: “Tenemos mucho que decir y seguir diciendo en la política del país”

En entrevista con CNN Chile Radio, el timonel de RN evitó declarar terminado el bloque: “A mí no me gusta ponerle ese tipo de títulos a las cosas".

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió a la derrota de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, en la primera vuelta presidencial.

En conversación con CNN Chile Radio, el senador comenzó reconociendo el golpe que significó el resultado. “Naturalmente nos entristece; nosotros teníamos la convicción de que un liderazgo como el de ella era el que más convenía al país en el futuro”, afirmó, agregando que, pese a la derrota, “uno tiene que tener orgullo por lo que proponíamos, por lo que creíamos que debe ser un buen liderazgo”.

Consultado por la idea planteada por Christian Monckeberg, quien sugirió que Chile Vamos ya “cumplió su ciclo”, Galilea descartó ese diagnóstico, aunque reconoció un escenario complejo. “Hay cuestiones más de fondo y hay cuestiones formales. Yo creo que los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional (RN) en concreto, tienen mucho que decir y seguir diciendo en la política del país”, sostuvo.

El senador subrayó que el panorama cambió tras las elecciones, especialmente por la situación legal de algunos partidos. “Desde el punto de vista formal, Evópoli no obtuvo ni el 5% de los votos ni eligió tampoco cuatro parlamentarios. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, entra en disolución”, recordó. A eso sumó que “también el Partido Demócrata entró en causal de disolución, lo mismo que Amarillos”.

Pese a ello, evitó declarar terminado el bloque: “A mí no me gusta ponerle ese tipo de títulos a las cosas. Lo que sí es que evidentemente se dan ciertas circunstancias que nos van a hacer mirar como nuevos desafíos lo que venga para adelante, (…) pero acá yo quiero ver oportunidades y no lo miro como algo negativo”.

Galilea también abrió la puerta a un reordenamiento de fuerzas, ante un amplio mapa opositor que podría convertirse en oficialista en un eventual gobierno de José Antonio Kast. “Va a requerir también de conversación, de ponernos de acuerdo entre partidos que son diferentes, pero que tenemos que encontrar esa capacidad de gobernar bien”, dijo.

