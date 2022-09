En conversación con CNN Chile, el ex alcalde de Estación Central y ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reflexionó sobre las manifestaciones estudiantiles que marcaron la jornada del recién pasado miércoles 7 de septiembre. “Es preocupante no sólo en el contexto político, sino también en materia de violencia escolar“, sostuvo. Asimismo, indicó que “hay violencia en las aulas, la violencia entre compañeros y hacia profesores. No todos los jóvenes, pero sí una parte importante de ellos, por distintas circunstancias están resolviendo sus conflictos de manera violenta e inadecuada“.