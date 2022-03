En la jornada de este martes, se registraron disparos al aire mientras la comitiva de seguridad trasladaba a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, por la comuna de Ercilla en la Región de La Araucanía.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que de inmediato calificó este hecho como un ataque terrorista. “Es un ataque de carácter terrorista, es lo que busca, más aún cuando está la ministra de Interior. Por lo tanto, es terrorista por todos lados y no hay ambigüedad al respecto. Es un modus operandi clásico, donde están estas barricadas y ahí se hace una emboscada a las caravanas”, aseguró.

En esta misma línea, sostuvo que otro problema que existe en la zona, es que “hay personas pacíficas, pero también hay gente que se dedica a la actividad delictual. Está acreditado los invernaderos con droga, el robo de madera. Efectivamente como hay gente que necesita vivir en paz, hay liderazgos bastante negativos y no tienen los acuerdos entre ellos”.

A su vez, detalló que “hay gente que busca que el Estado esté ausente de ese territorio porque ellos prefieren generar ilícitos y no les va a gustar que una autoridad ingrese a ver lo que adentro”.

“Las veces que quisimos hacer un operativo nuestras policías fueron recibidas con ataques. Siempre es bueno mapear el tema de la seguridad, más allá que la decisión la tiene ella. Claramente esta zona es una de riego alto”, agregó.

El ex secretario de Estado también explicó que existe una realidad donde los propios habitantes de la zona no tienen los mismos intereses.

“No me cabe duda que hay gente que quiere dialogar, pero hay una especie de mini ejército que es permanente y están monitoreando quien está entrando y saliendo, porque no quieren que se vena sus negocios de situaciones delictuales. No es lo mismo ir am conversar a una comunidad donde están todos de acuerdo, a otra donde hay intereses distintos”, afirmó.