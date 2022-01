En una edición más del programa de debate CNN Chile, Tolerancia Cero, la periodista Mónica Rincón abordó el inminente anuncio del presidente electo, Gabriel Boric, en torno a quiénes compondrán su gabinete de cara a su asunción a la Presidencia de Chile el próximo 11 de marzo.

En esa línea, la periodista habló de varios nombres que podrían estar incluidos en el listado de ministros y subsecretarios. Rincón indicó que “obviamente que va a quedar más contento el Partido Socialista que el Partido Por la Democracia”, pues se necesitarán de esos votos para construir mayorías.

“Si le dan puras subsecretarias al PPD lo van a sentir, de alguna manera, complejo, así como una ofensa“, puntualizó.

Según las fuentes de la comunicadora, señaló que “Paulina Vodanovic es un nombre en el PS que suena muy bien porque es cercana a la disidencia (…), la han nombrado para Defensa y para otros ministerios también”.

Asimismo, manifestó que “muchos apuestas a que Carlos Montes va a entrar sí o sí” y no a Hacienda que es donde se la ha posicionado, sino en un aspecto más ejecutivo como Vivienda u Obras Públicas.

Del mismo modo, junto con prever que el Ministerio de la Mujer podría ser incluido en el Comité Político de la Presidencia, la panelista sostuvo que “una de las cosas importantes es que en lo que más coinciden todas las fuentes con las que conversé es que si hoy se anunciara el gabinete, sería Izkia Siches la ministra del Interior“.

Finalmente, Rincón destacó que “creo que no nombrar al ministro de Hacienda antes (que otros secretarios de Estado) es una señal, porque sino sería darle el nivel o estatus que tuvo Hacienda en el pasado (…) es una seña política de decir son todos los ministerios importantes y lo económico no va a estar por sobre lo político com muchas veces o estuvo“.