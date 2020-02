A casi un mes de las elecciones en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ya hay dos candidatos por la presidencia de la multigremial: el empresario Juan Sutil, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y el ex titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile (CNC), Ricardo Mewes.

En conversación con Agenda Económica de CNN Chile, el candidato del comercio aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para enfrentar los desafíos que deberá enfrentar el sector económico del país durante los próximos dos años.

“Tenemos harto recorrido en lo que es diálogo social, que yo personalmente creo, que es algo que se va a necesitar de aquí en adelante, particularmente en los próximos dos años, y desde ese punto de vista, yo dije ‘bueno, si puedo colaborar en ese sentido, para salir de la crisis, para ayudar a que el país salga de la crisis que estamos viviendo, creo que es bueno aportarlo”.

En la misma línea, agregó que “tenemos la experiencia de trabajar desde la CNC con el mundo del trabajo, llegando a acuerdos, buscando soluciones a los problemas que ellos tienen, y por lo tanto, si nos vamos poniendo en el lugar del otro, vamos a ir y lo hemos hecho. No es un tema aquí del 18 de octubre, lo venimos haciendo desde hace harto rato, creo que esa experiencia volcarla a este proceso de dialogo social que vamos a empezar a vivir en Chile sin duda que creo que es un valor importante que yo puedo aportar”.

El pasado 27 de enero, Juan Sutil definió su postura respecto al plebiscito de abril próximo, al señalar que “voy a votar ‘Rechazo’ por una razón muy simple, porque pienso que tiene que haber un equilibrio en las posiciones para poderte sentar en la mesa a conversar en cómo construir el futuro”.

Consultado sobre esta misma materia, el ex mandamás del CNC rechazó hablar sobre su opinión sobre las elecciones por una nueva Constitución, argumentando que “cuando uno es dirigente gremial no puedes, creo yo, vincular una opinión personal respecto a lo que uno representa”.

“No se si me irá a dar ventaja o no, no es mi intención en eso, pero sí creo que como líder de un gremio, donde estoy hoy día sentado en un directorio que representó a mucha gente, hay mucha gente que está detrás mio del gremio del comercio, de los servicios y del turismo en esta postulación, y por lo tanto, yo tengo que tratar de representarlos a todos”, explicó Mewes.