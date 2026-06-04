Cyberday alcanzó ventas por 204 millones de dólares en su primer día: Se registró alza de 2% en comparación con 2025

Tras el cierre del primer día del Cyberday, este lunes 1 de junio, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reportó de manera preliminar que las ventas acumuladas alcanzaron los US$ 204 millones.

La cifra representa un incremento del 2% respecto al evento del año pasado.

Según la CCS, las cerca de 580 marcas participantes del Cyber habrían recibido alrededor de 120 millones de visitas, lo que se tradujo en “1,8 millones de transacciones, un 4% menos que en 2025. Consecuentemente, el ticket promedio muestra un aumento desde 98 mil en 2025 a cerca de $100 mil este año”.

En tanto, durante la madrugada se agregaron 170 mil transacciones, equivalentes a US$ 17 millones adicionales.

Cyberday: El horario preferido para hacer compras

Las 22:00 del lunes fue la hora más intensa de compras durante el evento online, momento en que se superaron las 130 mil operaciones.

Las categorías que han tenido mayor crecimiento en ventas han sido supermercados, con 18%. Le siguen grandes tiendas (15%) y alimentación y fast food (9%).

Asimismo, “las mayores bajas en bienes se han reportado en las categorías de libros, música y películas (27%), moda (22%), deportes y aire libre e infantil (ambos con un 21%), y supermercados, farmacias y belleza, con un 20%”.