Frenazo a la ampliación de Santiago 1: Contraloría rebota decreto del Minvu por desprolijidades técnicas y mapas que no calzan con Google Earth

Contraloría objetó el decreto N°15 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo –presentado en 2025– que modificaba los planes reguladores comunal y metropolitano de Santiago para autorizar la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

A través de un comunicado, se informó que la resolución del órgano fiscalizador se fundó en la ausencia de antecedentes técnicos exigidos para estudiar la propuesta y verificar la legalidad de las obras.

El pronunciamiento además sostiene que los antecedentes aportados no aclaran si los trabajos se proyectan sobre el mismo predio o en un terreno distinto, factor clave para determinar si la iniciativa califica como una extensión del recinto o como una nueva construcción bajo los parámetros de la Ley N°21.636.

Asimismo, la institución cuestionó la falta de justificación para aumentar los coeficientes de constructibilidad en la zona y la omisión de las inscripciones de propiedad de los inmuebles de la manzana afectada.

A esto se sumaron otras desprolijidades como discordancias cartográficas en los planos presentados por el Minvu, cuyos trazados irregulares para el Barrio Judicial no coincidían con los mapas de la Municipalidad de Santiago ni con las imágenes satelitales revisadas por Contraloría a través de Google Earth.

La resolución que representó el documento, fechada ayer miércoles 3 de junio, fue enviada formalmente a los ministerios de Vivienda y de Justicia, al Gobierno Regional Metropolitano y a la Municipalidad de Santiago.