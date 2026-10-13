Rebaja del TAG en Autopista Central: Gremio de Camioneros valora la medida, pero pide extenderla a otras rutas

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, valoró el anuncio del Gobierno de rebajar entre un 10% y un 25% las tarifas del TAG en la Autopista Central, aunque agregó que debería extenderse a otras rutas del país.

La medida fue dada a conocer por el presidente Kast en un punto de prensa y contempla que la rebaja comience a regir a partir del 1 de enero de 2027.

En conversación con Hoy es Noticia, Pérez calificó la medida como una noticia positiva, considerando el impacto que ha tenido el alza del precio del petróleo en los costos de operación del transporte.

Sin embargo, el dirigente recalcó que el beneficio alcanzará principalmente a los transportistas que utilizan la Autopista Central, por lo que llamó a avanzar a otros acuerdos que permitan reducir los costos en más carreteras del país.

“Lo ideal sería que el Gobierno tomara esta medida junto con las concesionarias, las rutas concesionadas, a través de todo el país. Y eso sí que ayudaría un poco, particularmente a los colegas transportistas que son más pequeños”, sostuvo.

También, el dirigente advirtió que los pequeños transportistas enfrentan mayores dificultades para traspasar el incremento de sus costos a las tarifas de sus servicios. Según su propio relato, algunos ya han detenido sus operaciones debido a que la actividad dejó de ser sostenible.

Al consultarle sobre la posibilidad de movilizaciones por el alza de los precios del diésel, Pérez no descartó esa alternativa, aunque resaltó que esa decisión corresponde a las bases de las dos confederaciones de camioneros. “Nosotros no descartamos nada“, afirmó, señalando que esperan alcanzar soluciones que permitan mantener la continuidad del transporte de carga y el abastecimiento del país.