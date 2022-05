El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aseguró en CNN Prime que aceptaría el uso del lenguaje inclusivo en las pruebas, manifestando que “la RAE no es la única institución”.

Tras sus declaraciones y en conversación con CNN Chile, el otrora jefe de la cartera de Educación Raúl Figueroa indicó que “es importante mantener la pureza del idioma castellano”.

“En esto hay que ser claro: por su puesto que tenemos que generar todas las condiciones para que a través de distintos mecanismos, y el lenguaje es uno de ellos, no se genere sesgo y no se den señales de discriminación, pero eso no significa alterar el lenguaje y destruir la gramática“, manifestó el ex secretario de Estado.

Según Figueroa, “la gramática castellana tiene una serie de reglas que es importante respetar, porque es lo que permite que el lenguaje sea útil y cumpla su principal objetivo: comunicar. Cuando se lleva al exceso ciertas distorsiones del lenguaje, se generan dificultades en la comunicación”.

Finalmente, opinó que “mantener la pureza de un idioma como el castellano requiere ciertas reglas gramaticales; si las distorsionamos sistemáticamente genera confusión e incluso se prestan para la burla. Eso genera un efecto totalmente contrario al que supongo las autoridades buscan”.