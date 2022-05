El secretario de Estado, que además es profesor de lenguaje, abordó la controversia que generó la aclaración de la RAE respecto al uso de lenguaje inclusivo por parte del Gobierno. "Uno puede decir me rijo por la RAE en este aspecto pero en otros no", planteó en conversación con CNN Chile, asegurando que no calificaría como mala una frase como "les niñes".