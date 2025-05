Ramírez ante reparos de la oposición por informe de la Comisión para la Paz: “No estamos juzgando a Alfredo Moreno”

El timonel de la UDI se refirió en Tolerancia Cero al informe que entregará la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Además, fue consultado sobre el respaldo al exministro Alfredo Moreno, quien participó en la elaboración del acuerdo.

Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile, al debate que se ha generado respecto a la entrega del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

En ese contexto, señaló que es importante alcanzar un acuerdo que sea capaz de frenar la violencia, y que al recibir el informe lo estudiarán detenidamente: “En caso de que tengamos dudas, por supuesto que vamos a conversar con las personas que integraron la comisión. Pero hoy día nos cuesta mucho apoyar, así a priori, un acuerdo que pareciera que no va a terminar con el problema de la violencia, y a mí no me hace sentido un acuerdo si no se cierra ese aspecto”.

Respecto al respaldo a Alfredo Moreno —quien ha codirigido la comisión y fue una figura clave en los dos mandatos del expresidente Sebastián Piñera— y, por otro lado, las críticas de sectores que han calificado este proceso como un “acuerdo octubrista”, Ramírez afirmó: “A mí me parece que calificar el acuerdo como octubrista es una exageración total, total. Y creo, además, que el acuerdo avanza en cosas que son muy sustantivas y que, yo espero, sean el piso para una discusión más profunda”.

“Me parece maravilloso que, por ejemplo, se permita que las comunidades puedan arrendar por 25 años sus tierras. O sea, hay avances. Pero la verdad es que lo que yo creo que espera la ciudadanía —y sé que lo que espera la ciudadanía, particularmente en la Macrozona Sur, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros alcaldes y nuestros parlamentarios— es que el acuerdo debe garantizar, de un modo u otro, el fin de la violencia”, complementó.

En cuanto al liderazgo de Alfredo Moreno, Ramírez destacó: “Es uno de mis ministros favoritos del presidente Piñera. Es una persona realmente inteligente, bien intencionada, con una capacidad gigantesca en todos los aspectos: intelectual y de gestión. Pero aquí no estamos juzgando a Moreno”.

En esa línea, concluyó: “Perfectamente puedo no estar de acuerdo con alguien, por muy genial que sea en algún aspecto del acuerdo. No entiendo cuál es el problema de tener un espíritu crítico respecto de lo que se está presentando”.