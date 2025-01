“Quedaron solos y arrinconados”: Senador Lagos Weber sobre críticas al acuerdo en pensiones entre el oficialismo y Chile Vamos

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, abordó en CNN Chile la postura crítica de sectores que se han opuesto a la aprobación de la idea de legislar en la comisión de Trabajo de la Cámara Alta y se refirió a los comentarios de José Antonio Kast.

Ricardo Lagos Weber, senador del Partido Por la Democracia (PPD), abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile, el debate generado tanto en una fricción del oficialismo como en la oposición por la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

Consultado sobre los dichos del fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó: “Lo que hemos visto en estos días, junto con la improvisación en los cambios de porcentaje en esta reforma de pensiones, es una carga adicional a la creación de empleo. Es como una bomba atómica que se le quiere poner al emprendimiento, al crecimiento del país”, Lagos Weber señaló que se ha logrado un consenso en el que “no creo que estemos engañando ni queriendo estafar a los chilenos”.

Además, remarcó que en este proceso participaron diversos legisladores de distintas corrientes ideológicas, y afirmó: “Las decisiones más difíciles fueron tomadas a base de un informe elaborado por una mesa técnica. Estaban representados todos los sectores, perdón, todos los que quisieron participar. Los que no quisieron participar se excluyeron, y son precisamente quienes hoy dicen que no van a permitir trabajar la última semana de enero para analizar este proyecto y pagar las pensiones antes”.

Por último, el militante del PPD agregó: “Evitaría adjetivos bombásticos y me concentraría mejor en los contenidos, no en la cuña fácil ni en las fake news”.

La periodista Matilde Burgos le preguntó si esta negociación ha generado costos para ambas partes. En respuesta, comentó que existen “extremos que están mirando con reticencia el acuerdo, pero hay un sector de extrema derecha, incluido el Partido Republicano, que está muy en la dura y ha generado mucho ruido”.

“Y respecto a las peleas en la derecha, ahí yo ya no puedo opinar mucho, porque lo que veo es que hay un sector, básicamente el de más a la derecha, que apostó a una cosa (…) Ellos ya no consideran si el acuerdo es bueno o malo, simplemente apostaron a que fracasaría. Los agoreros pensaron que no seríamos capaces de llegar a un entendimiento. Eso se decía en octubre, en noviembre, en diciembre, y ya en diciembre lo daban por descontado: ‘No hay tiempo, se va a caer’. Ese sector apostó a que no habría acuerdo, a que la negociación fracasaría”, expuso Weber.

En esa misma línea, el senador reiteró: “Y una vez fracasada la negociación, planeaban hacerle pagar el costo a quienes se centraron en negociar, es decir, a Chile Vamos. Pero eso no resultó. ¿Por qué? Porque se llegó a un entendimiento. Entonces quedaron solos, arrinconados en una esquina, diciendo que no darán el pase o la autorización para aprobar el proyecto en la última semana de enero”.

Finalmente, sugirió que es mejor que no critiquen el proyecto diciendo que está mal formulado, “cuando ni siquiera participaron en las conversaciones” relacionadas con la discusión y los consensos alcanzados en este.