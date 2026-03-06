Proyecto que conmuta penas: Jorge Correa señala que “no debe haber beneficios carcelarios” para alguien que torturó

En CNN Chile Radio, el abogado constitucionalista planteó que "la justicia debe aplicarse con clemencia", pero que la iniciativa está "muy mal armada".

Controversia ha provocado en los últimos días la aprobación del proyecto de ley que podría conmutar penas a una serie de condenados.

La iniciativa fue ingresada por cinco senadores de oposición, entre ellos Rojo Edwards, Luciano Cruz Coke, Luz Ebensperger. Y este miércoles fue respaldada en general en la sala del Senado con 23 a favor y 22 en contra.

En concreto, busca conmutar, suspender o modificar penas a reos que cumplan con ciertos requisitos. Entre ellos se encuentra tener una enfermedad crónica que no pueda ser tratada de manera digna al interior de un penal; padecer una enfermedad terminal; tener algún tipo de discapacidad; y personas de más de 70 años que estén cumpliendo una pena y que sumando su edad real con los años que lleva de prisión, den más de 80 años.

Uno de quienes ha criticado la iniciativa ha sido el presidente Gabriel Boric, quien afirmó que “Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde deben estar, los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos”.

En CNN Chile Radio, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil abordó la situación, señalando que “la justicia debe aplicarse con clemencia, creo que debe aplicarse con clemencia incluso a los casos de violación de derechos humanos, pero me parece que el proyecto está muy mal armado“.

Esto último porque “tiene aplicaciones automáticas”, porque “no considera el tipo de delito cometido, no considera el tiempo cumplido de la pena y no considera otros factores”.

A su juicio, es una situación que “debe revisarse caso a caso, donde todos estos factores debieran ser considerados. La edad, la discapacidad, las enfermedades mentales. Pero también el tipo de delito y el tiempo que (se) lleva preso”.

“Para alguien que practicó sistemáticamente tortura o planificó la violación de derechos humanos yo creo que no debe haber beneficios carcelarios, ni aunque cumplan 80 años, ni 90 ni 100. Pero no así para aquel que tuvo una participación mínima”, argumentó Correa Sutil.