Kast respalda enfoque de polémico proyecto de conmutación de penas de cárcel: “No es un indulto, es un cumplimiento alternativo de condenas”

El próximo Presidente recalcó que es un proyecto al que todavía se le pueden realizar modificaciones en su tramitación en el Congreso, pero -citando al padre Fernando Montes- aseguró que "las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad”.

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la aprobación de la idea de legislar un polémico proyecto de conmutación de penas impulsado por la actual oposición en el Senado.

La iniciativa generó controversia ya que permitiría que criminales que están en la cárcel puedan obtener el beneficio de cumplir la pena en su domicilio a raíz de enfermedades terminales y también enfermedades crónicas, independiente de la gravedad de sus delitos.

Respecto a la tramitación del proyecto, durante un punto de prensa Kast señaló que “en primer lugar está radicado en el Congreso. En segundo lugar, menciona el tema de la humanidad. Las condenas hay que cumplirlas“.

En esa misma línea, aseguró que “esto no es un indulto ni una liberación, sino un cumplimiento alternativo de condenas“.

“Apunto a lo que hace bastante tiempo atrás dijo incluso el padre Fernando Montes, de que las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad“, añadió el próximo mandatario.

Sin embargo, igualmente recalcó que “esto es lo que veo que está tramitando el Congreso. Esto va avanzando, tendrá indicaciones. Hoy un senador dijo que había planteado muchas indicaciones y habrá que resolverlas una a una. Pero vuelvo a insistir: esto es un cumplimiento alternativo de penas, no un indulto ni una liberación masiva de personas“.

“El Congreso puede hacer todas las indicaciones y modificaciones que estime pertinentes. Si alguien quiere llevar el debate por otro lado para evitar el tema humanitario, está en su derecho, pero primero debe darse esa discusión en el Congreso y, una vez que se resuelva, el Ejecutivo tendrá que tomar una decisión”, subrayó Kast.

Finalmente, manifestó que “vuelvo a insistir que esto es algo que se ha planteado en distintas oportunidades. El cómo se cumplen las condenas cuando alguien está en un estado de enfermedad terminal. Y eso es humanitario“.