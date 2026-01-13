“Es una firma delegada”: Presidente Boric aseguró que no firmó él documento que indultó a Luis castillo

El mandatario aseguró en Tolerancia Cero que no se arrepentía de los indultos otorgados durante su administración a quienes habían recibido condenas en el contexto del estallido social, reparando que en el caso de Castillo este no estaba autorizado.

Con la afirmación de que no se arrepiente de los indultos presidenciales, el Presidente Gabriel Boric abordó en Tolerancia Cero lo que fue el indulto que recibió Luis Castillo, quien tenía antecedentes penales previos al estallido social y que volvió a delinquir tras ser liberado.

Entre los antecedentes de Castillo se incluían 26 causas penales, con al menos cinco condenas anteriores en 2005, principalmente por robos con distintos grados. De hecho, dicha situación generó duros cuestionamientos a la administración del frenteamplista.

Sin embargo, Boric aseguró que Castillo no estaba entre las personas a quienes buscaba indultar y que tampoco estuvo a cargo de firmar el acta de liberación.

Consultado sobre qué fue lo que ocurrió entonces para que Castillo terminara indultado, el mandatario contestó: “No tengo el recuerdo exacto de la sucesión de hechos y si mal no recuerdo, el indulto es una firma delegada”.