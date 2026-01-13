Presidente Boric afirma que “no se arrepiente de los indultos”, pero reconoce una “desprolijidad inaceptable”

El mandatario Gabriel Boric afirmó en Tolerancia Cero de CNN Chile que, pese al debate al interior del Gobierno, “decidió conscientemente asumir los costos” que implicaba la decisión sobre los indultos presidenciales.

El Presidente Gabriel Boric se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a la controversia generada por los indultos presidenciales otorgados durante el inicio de su mandato.

“No me arrepiento de los indultos. Sí creo que hubo una desprolijidad inaceptable en el proceso de indulto, en el que se incluyó a una persona que no debía haber estado considerada, que es el caso de Luis Castillo, y por eso asumieron la responsabilidad política que les correspondía”, afirmó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si conocía los antecedentes penales previos de las personas indultadas, el mandatario aclaró que, en el caso de Castillo, este nombre no estaba entre los que autorizó.

En el ámbito político, sostuvo que se produjo un debate interno en el Gobierno y que, en ese contexto, “decidí, consciente de los costos que tenía, mantener los indultos”.