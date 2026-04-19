Ministro García Ruminot responde a críticas de la oposición por rebaja tributaria: “No estamos haciendo algo tan distinto a lo que ellos iban a hacer”

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, se refirió al argumento de la oposición de que las propuestas del plan de Reconstrucción beneficiarían a los más ricos. Al respecto, sostuvo: “Esta reforma de bajar el impuesto de primera categoría del 27% al 23%, que es el promedio de la tasa en la OCDE, tiene historia. Lo planteó el expresidente Boric, además de la exministra Tohá en su programa de primarias”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió al debate en torno al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y abordó los reparos planteados por la oposición.

Respecto a los cuestionamientos de sectores opositores, que acusan que esta iniciativa beneficiaría a los “súper ricos”, el secretario de Estado señaló en Mesa Central de Canal 13: “Esta reforma de bajar el impuesto de primera categoría del 27% al 23%, que es el promedio de la tasa en la OCDE, tiene historia. Lo planteó el expresidente Gabriel Boric, además de la exministra Carolina Tohá en su programa de primarias. También la gran mayoría de los candidatos, inclusive de derecha y centroderecha”.

Cabe mencionar que, en el caso de Boric y Tohá, la propuesta contemplaba una compensación. Al respecto, el titular de la Segpres sostuvo: “Nosotros pensamos que ya no nos quedan instrumentos donde uno pudiera decir: ‘Mire, voy a bajar acá y voy a subir allá’”.

En esa línea, agregó: “Lo que proponía la reforma del exministro Mario Marcel era compensar subiendo el impuesto a las personas, absolutamente contrario a lo que piensa hoy día la inmensa mayoría de los chilenos”.

Consultado sobre qué responde a la oposición cuando plantea que con esta iniciativa se está haciendo un “regalo” al 1% más rico, afirmó: “Yo le pido a los parlamentarios de oposición que revisen lo que fueron sus propios planteamientos. Esto de rebajar el impuesto de primera categoría estuvo presente. Lo planteó en algún minuto el entonces Presidente Gabriel Boric en una cena con empresarios del país. Se comprometió incluso a enviar un proyecto en esa dirección”.

Y agregó: “No estamos haciendo algo tan distinto a lo que ellos en algún minuto dijeron que iban a hacer. Es verdad que ellos plantearon que lo harían compensando, subiendo el impuesto global complementario, el impuesto al trabajo, el impuesto a las personas. Y miren lo que tenemos: la gente no quiere subir el impuesto a las personas”.

Finalmente, sostuvo que las diversas fuerzas políticas están en su derecho de plantear temas, pero siempre con seriedad y altura de miras, porque “tampoco podemos transformar esto en puras dudas ni en que todos somos pillos o sinvergüenzas, porque, afortunadamente, no es así”.