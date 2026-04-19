Ministro Alvarado rechaza la existencia de “dos almas” en el Gobierno y descarta cambio de gabinete: “Estamos bastante lejos de aquello”

Consultado por un eventual ajuste ministerial, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó: “Los ministros sabemos la fecha en que nos nombran, pero no sabemos la fecha en que dejamos de servir, y eso es propio de todos los gobiernos. Pero en este caso estamos muy lejos de un cambio de gabinete”.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió al debate sobre el proyecto de Reconstrucción y también a la gestión del Ejecutivo en materia comunicacional.

Respecto a la proyección del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, sobre la iniciativa, que contempla más de 40 medidas, y la posibilidad de que se apruebe la idea de legislar antes del 1 de junio, Alvarado sostuvo en el programa Estado Nacional de TVN que “uno siempre debe colocarse plazos, metas y objetivos”.

Desde el Congreso, enfatizó que espera que se entienda que este plan busca la creación de empleos ante un panorama de 850 mil personas cesantes, además de reactivar la economía e incentivar las inversiones en el país.

Consultado por los dichos del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, respecto a la existencia de dos almas en el Gobierno de José Antonio Kast, una compuesta por la dupla Alvarado-García Ruminot, y otra más reacia al diálogo y la negociación, encarnada por el titular de Hacienda, el secretario de Estado sostuvo que “todos los ministros de Estado, por las funciones y naturaleza de su cargo, están disponibles para conversar y dialogar”.

Y agregó: “En consecuencia, lo que trata de hacer siempre una oposición es buscar eventuales diferencias para generar un problema o una dificultad donde no existe. Nosotros tenemos claro que para avanzar, y la política se caracteriza por eso, se debe siempre dialogar, conversar y tratar de convencer. Y también, si hay buenas ideas, que a uno lo puedan convencer a su vez para intercambiar esas opiniones, definir un punto de vista y resolver un proyecto de ley”.

Por lo tanto, descartó la existencia de dos almas en la administración y afirmó que, desde su perspectiva, se trata de “caricaturas”.

En cuanto a la gestión de las comunicaciones en el Ejecutivo, planteó que “si ha existido alguna dificultad o algún error, obviamente la naturaleza humana es así: nos equivocamos, se pueden corregir y queremos avanzar”.

Al ser consultado por un eventual ajuste ministerial manifestó: “Estamos bastante lejos de aquello, y aquí lo que importa y lo que interesa es que actuemos bajo objetivos comunes. Los ministros sabemos la fecha en que nos nombran, pero no sabemos la fecha en que dejamos de servir, y eso es propio de todos los gobiernos. Pero en este caso estamos muy lejos de un cambio de gabinete”.