Presidente de Evópoli respalda a Matthei: Es “una mujer con carácter” y “a quien no le van a pasar por arriba”

Juan Manuel Santa Cruz afirmó en CNN Chile Radio que la "reacción natural que ha tenido Evelyn Matthei frente a eso es justamente defenderse", en relación con que se ha producido una "orquestación de muchos ministros de atacar" a la abanderada presidencial de Chile Vamos.

El enfrentamiento entre la candidata Evelyn Matthei y la vocera (s) de Gobierno, Aysén Etcheverry, ha sido respaldado por distintos personeros de Chile Vamos.

La situación surgió tras el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la modificación de Punta Peuco, decisión criticada por Matthei, quien adelantó que en un futuro gobierno revertiría la medida.

En respuesta, la secretaria de Estado afirmó que este pensamiento estaría “equivocado” en materia de derechos humanos y la conminó a que “se plantee de manera tan liviana que cambio un decreto y retrocedo (…) es a lo menos irresponsable”.

La réplica no tardó en llegar. Y es que, en un punto de prensa, el vocero de la campaña, Diego Paulsen, llamó a Etcheverry a dar soluciones “a los problemas que aquejan a la gente”. Sin embargo, fue interrumpido por la otrora alcaldesa, quien dijo: “Yo le pediría a la vocera que se quede callada una vez, ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera pucha que lo ha hecho mal”.

Bajo ese contexto, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, dijo que la abanderada presidencial es “una mujer con carácter” y que eso explica su reacción. “Una de las características que tiene es que es una persona a quien no le van a pasar por arriba”, opinó en entrevista con CNN Chile Radio.

Incluso, acusó que en el último tiempo se ha producido una “orquestación de muchos ministros de atacar a la candidata presidencial Evelyn Matthei” y que en el caso de Punta Peuco, Etcheverry “hizo referencia explícita respecto a Evelyn Matthei”, por lo que ella se defendió.

“Cada vez que Evelyn Matthei hacía un anuncio, uno veía a tres, cuatro ministros respondiéndole a la candidata presidencial. Y la reacción natural que ha tenido Evelyn Matthei frente a eso es justamente defenderse, porque ella es alguien que no le pasan por arriba”, subrayó.

Cuando se le consultó si es que el tema de Punta Peuco podría complicar a la candidata, en relación con que en el penal se encuentran recluidas personas condenadas por delitos de lesa humanidad, Santa Cruz respondió: “No me parece, todo lo contrario. Sobre los derechos humanos ha tenido siempre una defensa irrestricta a lo mismo“.

Por otro lado, aseveró que la modificación del recinto penitenciario fue uno de los anuncios de la Cuenta Pública que “distraen el foco de lo que nos parece importante, de lo que nos parece urgente de cara a la ciudadanía. Evelyn Matthei está dedicada a esto último”.

En detalle, el timonel de Evópoli dijo que el anuncio es una contradicción, ya que mientras Luis Cordero era ministro de Justicia, explicó que el penal “no estaba en condiciones de recibir a más reclusos”. Esto, porque Punta Peuco “solo se alimenta a través de camiones Aljibe para poder tener agua en la zona”.

“La primera razón por la que me parece que ese anuncio no tiene sentido es porque el mismo gobierno ha explicado que no puede recibir, no está en condiciones de recibir a más personas”, acotó.

Añadió también que un problema en el sistema penitenciario se relaciona con la “falta de segregación de los tipos de presos según el tipo de delito que han cometido. Y en ese sentido, tampoco parece una buena idea justamente mezclar presos según el tipo de delito que ha hecho, que es lo que está buscando hacer el presidente a través de esta anuncio”.