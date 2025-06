Ossandón respalda a Matthei tras polémica con Etcheverry: “Es una persona de mucho carácter, no veo porque tanta sorpresa”

En medio de la polémica por el cierre de Punta Peuco, la diputada y secretaria general de RN, Ximena Ossandón, respaldó a Evelyn Matthei tras sus críticas a la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry. Si bien reconoció que no habría usado el mismo tono, defendió el contenido de los dichos de la candidata presidencial.

La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, salió en defensa de la candidata presidencial Evelyn Matthei, luego de la controversia generada por sus dichos hacia la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, en el marco del debate por el cierre del penal de Punta Peuco.

El origen de la disputa

El conflicto se desencadenó tras la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, en la que anunció modificaciones al estatus del penal que alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de trasladar a los reos de carácter común al centro.

Consultada por el anuncio, Matthei —exalcaldesa de Providencia— minimizó su impacto, asegurando que la medida era reversible y declarando con ironía: “Me imagino que a los chilenos les cambiará la vida”.

Ante estas declaraciones, Aisén Etcheverry respondió calificando la postura como “irresponsable”, lo que fue replicado con dureza por la candidata de la UDI, quien afirmó: “Le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez”, agregando que “como vocera, pucha que lo ha hecho mal”.

Ossandón: “No ha sido la primera vez”

En conversación con CNN Chile Radio, la diputada Ossandón respaldó a Matthei, afirmando que sus declaraciones no deberían causar sorpresa.

“Yo respeto lo que dijo Evelyn Matthei. Tal vez yo no hubiera usado ese tono, pero todos sabemos que ella es una persona de mucho carácter. No ha sido la primera vez, entonces no veo por qué tanta sorpresa”, comentó.

Asimismo, la parlamentaria reconoció que sería deseable un tono más moderado, pero enfatizó que el fondo del mensaje no debe perderse por la forma en que se expresa.

“Ojalá, claro, vayamos mejorando el tono, pero yo comparto el contenido. Hay ciertos temas que deben tratarse de igual manera, sea cual sea el estilo. Hoy se ha intentado caricaturizar la idea de que hay que tener ciertos comportamientos para ser Presidente de la República. Pero la maravilla de la democracia está en que, si no les gusta, podrán votar en contra; y si les gusta, votarán a favor”, sostuvo.

Finalmente, Ossandón valoró la actitud firme de Matthei, señalando que “hoy día lo que nos falta es bastante pachorra y fortaleza para decir las cosas con claridad”.