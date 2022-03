En entrevista exclusiva con CNN Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó sus primeras impresiones tras asumir como Jefe de Estado el pasado 11 de marzo y abordó los principales temas contingentes.

Consultado ante las altas expectativas que se han creado por su gobierno, el mandatario señaló que “efectivamente es un riesgo, pero también yo confió harto en la sabiduría popular y lo que yo veo es que en conjunto con las expectativas hay una conciencia de que los cambios que hemos propuesto no van a ser fáciles, de que vamos a enfrentar adversidades y de que, tal como dije el viernes desde el balcón de La Moneda, la idea es que no tengamos una relación de cliente-consumidor, sino de ciudadanía-gobierno y que seamos parte del mismo camino”.

Respecto a la polémica que surgió luego que el presidente Boric no nombrara en su discurso a los ex mandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos, el ex parlamentario aclaró la situación y aseguró “que no había ningún ánimo de ofender en esto. He tenido una muy buena relación con ambos, ambos han sido muy generosos conmigo, me han recibido en sus oficinas, hemos conversado largamente”.

“Si mencionaba a uno más, había que mencionarlos a todos (…) Yo tengo evaluaciones de cada gobierno, pero no había un ánimo de denostar“, agregó.

Sobre la molestia de los grandes gremios empresariales al no ser invitados al cambio de mando, el presidente indicó que “no estaba encargado del protocolo de cada una de las invitaciones”, pero los invitó a participar “en las reformas que queremos hacer”, porque “son con ellos, no contra ellos y que por lo tanto los vamos a invitar a dialogar en lo sustantivo“.

“Vamos a conversar con mi equipo de protocolo del porqué no se les invitó (…) Mientras más gente se sienta incluida, mejor, pero no había un ánimo de exclusión en este caso“, dijo.

Ante la posibilidad de indultar a los imputados por el 18-O, Boric no lo descartó y manifestó que van “a evaluar caso a caso”. “Espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos. Esto no se puede ver solamente o principalmente desde un punto de vista de impunidad, venganza, revancha”.

“Acá lo que tenemos que lograr es volver a encontrarnos todos los chilenos y por eso también hemos instruido al ministro de Economía para que avance paralelamente, mientras que en Justicia avanzamos en las querellas por Ley de Seguridad del Estado, el congreso avanza con la tramitación de la amnistía, busquemos formas de reparación a las pymes que sufrieron daños también durante el estallido“, añadió.

Boric por 40 horas: “Chile está preparado para avanzar en esa dirección”

El ex dirigente estudiantil también se refirió al avance del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas. Al respecto, señaló que “lo vamos a trabajar en conjunto, en particular con las pymes y por cierto con las grandes empresas“.

“Chile está preparado para avanzar en esa dirección, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que nos están viendo en sus casas, de pasar mayor tiempo con las familias, es una medida pro-familia”, sostuvo.

Sobre los plazos de implementación de la medida, el mandatario indicó que “para hacernos cargo de esa preocupación, lo tenemos que implementar con la gradualidad que sea necesaria para que las pymes -en particular- no se vean resentidas y no sea una carga imposible de sostener”.

Frente al trabajo realizado por la Fiscalía en los casos de financiamiento irregular de la política, Boric aseveró “que hubo un error grave” por parte de la institución. “Eso, desde nuestro punto de vista, era inaceptable y constituía suficiente antecedente que para ser meritoria la acusación y creo que es algo que la mayoría de los chilenos comparte”.

“La Fiscalía tiene una cantidad de tareas y deberes en la persecución del delito que son tremendas. Espero que podamos trabajar en conjunto para fortalecerla, para que la gente se pueda sentir más segura en su casa, pero además no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se naturalice la corrupción en política“, explicó.

“El cargo de Primera Dama es más bien un resabio de tiempos antiguos que tiene que cambiar”

En relación con el rol de Irina Karamanos como Primera Dama, el presidente recalcó en que “el cargo de Primera Dama tal como está establecido hoy día es más bien un resabio de tiempos antiguos que tiene que cambiar“.

“El tema es que para cambiarlo hay que asirlo, tomarlo y hacer las modificaciones que sean necesarias. Preferiría, para no hablar por ella, que sea ella quien responda las especificidades. Sin lugar a duda nuestro objetivo como gobierno feminista, que nos hemos impuesto también esa tarea, es de que ese rol cambie”, planteó.

Consultado por la elección de su pareja en la Dirección Sociocultural de La Moneda y la reformulación del cargo, Gabriel Boric subrayó que “Irina tiene todas las condiciones para poder llevar esto adelante. Además, es un cargo que recuerdo que también es un problema, es parte de las contradicciones que tiene este oficio, es un cargo que no es remunerado”.

“Una de las limitaciones para buscar, para contratar parientes en el Estado es justamente el tema de enriquecerse a costas de los vínculos personales y ese no es el objetivo acá“, afirmó.

“La Convención va a contar con todo nuestro apoyo institucional como Ejecutivo”

Respecto al trabajo de la Convención Constitucional, el gobernante expresó que “como muchos chilenos y chilenas me la he jugado porque tengamos una constitución nacida en democracia. Para mí es importante que consigamos eso”.

“La Convención va a contar con todo nuestro apoyo institucional como Ejecutivo. Se lo he manifestado a su presidenta María Luisa Quinteros, de que cuentan con todo nuestro respaldo institucional para poder llevar adelante su tarea”.

“Felipe Berríos no es parte del gobierno”

Al ser consultado sobre la participación de Felipe Berríos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el mandatario enfatizó en que el sacerdote “no es parte del gobierno. Lo que señaló el ministro Montés es que él lo había convocado para un consejo asesor en materia de campamentos”

“He visto -por cierto- la preocupación que ha desatado en las víctimas de abuso eclesiástico, y por lo tanto estamos evaluando y vamos a hacer todas las conversaciones necesarias para que no exista una revictimización en estos casos“, dijo.

Berríos “no tiene ningún cargo. Todo el gobierno está armando equipos en este momento y acá esto es algo que no anunció el gobierno, por lo tanto no había una decisión tomada al respecto”.