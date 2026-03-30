Susana Jiménez por alza de combustibles: “Hagas lo que hagas frente a un shock tan grande, se va a traducir en precios internos”

La presidenta de la CPC planteó en conversación con CNN Chile, que la estrategia debe centrarse en medidas focalizadas, en un contexto de estrechez fiscal y presiones económicas que —según afirmó— el país deberá asumir.

En medio de la conmoción por el alza en los precios de los combustibles, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó el escenario económico, advirtiendo que el país enfrenta un impacto externo que será difícil de evitar.

En conversación con Tolerancia Cero, la líder gremial aseguró: “Tenemos esta conmoción mundial (…), una guerra que se traduce en un severo shock de precios de los combustibles, una situación en la que básicamente todos se ven afectados”.

Asimismo, Jiménez apuntó a factores internacionales como origen de la presión económica.

En esa línea, explicó que este tipo de shocks termina reflejándose inevitablemente en la economía local.

“Hagas lo que hagas frente a un shock tan grande, se va a traducir en precios internos (…) en inflación, en menor crecimiento económico”, afirmó, agregando que también impacta en el tipo de cambio y en los costos de las empresas.

Jiménez planteó que el debate no pasa por evitar completamente el alza, sino por cómo enfrentarlo.

“Cuando tú sabes que el mecanismo existente solo posterga lo inevitable, la evaluación es si el gobierno lo hubiese hecho parcializado, que no es de fácil aplicación porque tendría que haber pasado por el Congreso y es difícil que lo hubieran aprobado. Por lo tanto, tenía que asumir este golpe con muchos recursos fiscales”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre las limitaciones fiscales para responder a este escenario.

“La pregunta que hay que hacerse es si es que lo razonable frente a una presión inevitable de precio es destinar muchos recursos públicos, sabiendo que esos recursos hoy día escasean, que hay una estrechez fiscal importante y que tienes muchas necesidades urgentes”, indicó.

En ese contexto, la líder gremial sugirió que la estrategia debiera enfocarse en medidas más acotadas.

“La decisión (…) es amortiguar con ciertas medidas focalizadas que son menos costosas que desangrar al fisco”, afirmó, subrayando que se trata de un ajuste que, tarde o temprano, deberá ser asumido por la economía debido a su origen externo.