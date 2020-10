Tras el categórico triunfo de la opción Apruebo para una nueva Constitución, los distintos actores políticos ya se comienzan a organizar de cara a la elección de quienes conformarán la Convención Constitucional.

En la oposición, sus partidos tuvieron celebraciones separadas en los distintos puntos de sus comandos, situación que en la interna no habría sido tan dramática.

Los desafíos de la oposición ante la elección de convencionales los revisamos con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz; la presidenta de RD, Catalina Pérez; y la diputada del PC, Karol Cariola.

Celebración en conjunto

Sobre el hecho de que no hubieran realizado una única celebración entre todos los partidos de oposición, la diputada Cariola señaló que “hay que desdramatizar el hecho de que cada uno de los sectores políticos de la oposición que se han ido generando hayamos tomado la decisión de tener comandos por separado. Yo hubiese preferido que hubiésemos tenido un comando único“.

Por su parte, la líder frenteamplista indicó que “por cierto que puede haber no solamente unidad, si no que construcción de mayorías transformadoras. Hemos hablado de la necesidad de llenar de contenido la unidad. (…) Entendiendo que los protagonistas no vamos a ser los partidos políticos, sino las organizaciones, la ciudadanía. Confío en que existe voluntad de parte de los diferentes actores“.

En tanto, el ex canciller aseguró que desde su sector habían propuesto un comando único, pero por diferencias no perseveró. “Propusimos que tuviéramos un sólo comando hace mucho tiempo atrás. Tuvimos una reunión en el Congreso y no llegaron algunos partidos políticos. Tuvimos una discusión respecto de lo que debíamos tener; al final con el tira y afloja terminamos a penas con una coordinación de los distintos comandos. Ahora sí que hay un mandato de la ciudadanía a la política y es ‘póngase de acuerdo’“.

Independientes con respaldo de oposición

Otro de los puntos en debate ahora mismo es el de las candidaturas a la Convención Constitucional.

“Es necesario establecer cómo convergemos en relación a ciertos ejes programáticos mínimos. Es evidente que hay elementos que compartimos de miradas comunes y que ante eso la ciudadanía demanda, de que todos los actores sociales y políticos seamos capaces de mirar de conjunto todo el proceso que viene. La disputa al interior de la Convención Constitucional no va a ser fácil“, afirmó la parlamentaria comunista.

La situación, señaló la diputada Pérez, debe tener una “estrategia tiene que ser funcional al objetivo”. “El objetivo que perseguimos es generar las mayorías transformadoras, alcanzar los dos tercios que la Convención necesita para tener una nueva Constitución con los contenidos que las fuerzas transformadoras y de cambio deseen”.

“La clave está en los independientes, en la expresión de esta enorme mayoría ciudadana, que no tiene ninguna representación efectiva en los ejes convencionales. Ahora, hay varias modalidades. La primera es la más fácil, pero los independientes quieren autonomía, y es que algunos partidos hemos cedido 50% de cupos para que se inscriban independientes“, dijo por su parte Muñoz.

