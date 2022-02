En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención, Mónica Rincón conversó Ivania Donoso, coordinadora de análisis de datos de Plataforma Telar, sobre la efectividad de las votaciones en las comisiones al interior de la Convención Constitucional. En ese sentido, Donoso explicó que existen tres posibilidades respecto a la efectividad de la votación. “La primera es que todos los grupos políticos estén de acuerdo respecto a las mismas cosas y no lo tenemos (…) no hay nada que sea unánime y que tenga el apoyo de todos los grupos políticos”, eso respecto a la comisión en general, no respecto a artículos. “La segunda posibilidad es que haya un bloque que esté liderando la discusión y que haya otro bloque esté yendo contra la corriente, eso pasa en Formas de Estado, en Sistema Judicial y Principios Constitucionales”, añadió. “La tercera posibilidad es que ningún grupo sea realmente muy efectivo, que todos tengan una efectividad más o menos baja”, es decir, que nadie logra que su postura se transforme en la dominante en el debate, algo que sucede en la Comisión de Sistema Político. “Vemos que el grupo de ex Chile Vamos vota relativamente juntos, pero de todos los otros grupos no están votando en bloque (…) ningún grupo ha sido capaz de convencer al otro de su postura”. Al reunir todas las comisiones y evaluar la efectividad de los conglomerados, Donoso destacó que “el Frente Amplio es el ganador porque tiene una alta efectividad en todas las comisiones en las que participa, seguido por el Colectivo Socialista”.