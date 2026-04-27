Plan de Reconstrucción: Exministro Cataldo difiere de Jara y asegura que votaria en contra de la idea de legislar

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se refirió este lunes al Plan de Reconstrucción impulsado por el gobierno, adelantando que, en su estado actual, votaría en contra de la iniciativa si se sometiera a discusión parlamentaria.

Consultado sobre la postura de la excandidata presidencial y compañera de partido, Jeannette Jara, quien ha planteado que apoyaría la idea de legislar pese a sus reparos, Cataldo marcó distancia y apuntó a cuestionamientos técnicos y políticos del proyecto.

“El proyecto de ley tiene mucho cuestionamiento de los expertos”, señaló, aludiendo a antecedentes como el informe de la comisión Marfán, el cual —según explicó— advierte que la reintegración tributaria no contribuiría ni al crecimiento económico ni a mejorar la recaudación fiscal, además de observar posibles sobreestimaciones en los efectos de la rebaja de impuestos a empresas.

En esa línea, fue categórico al ser consultado sobre su postura: “Claro, lo votaría en contra. Las críticas son muy duras”.

Cataldo también cuestionó el desarrollo del debate legislativo, señalando que no ha existido suficiente disposición al diálogo entre sectores políticos durante la tramitación de iniciativas asociadas al proyecto.

“Desde el punto de vista del trabajo legislativo que se estaba desarrollando (…), es que no hubo debate, no hubo voluntad de diálogo de la oposición con el oficialismo.Por lo tanto, yo creo que si esa va a ser la conducta, es muy difícil concurrir con respaldo a tramitar algo tan relevante con tantas críticas”, indicó.

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Cataldo y polémico oficio por programas estatales: “Faltó criterio”

En paralelo, el exministro abordó la polémica generada por el oficio enviado por el Ministerio de Hacienda en el que se propone una reestructuración de los programas vigentes, que considera la modificación de 42 iniciativas y la eventual supresión de otras 15.

“Lo que se entendía era que el plan de alimentación se iba a terminar. Es lo que se entiende de la lectura directa, no tiene eufemismo”, señaló, criticando además la forma en que se comunicaron las medidas.

En esa línea, añadió que “hay que ser mucho más criteriosos a la hora de comunicar orientaciones. Por supuesto que faltó criterio”, apuntando a lo que calificó como una comunicación “desprolija, sin considerar las consecuencias”.

Finalmente, advirtió sobre otros elementos del documento que generan preocupación, mencionando posibles recortes adicionales en políticas públicas.

“Hay otras barbaridades que están señaladas en el documento, como terminar con el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) o reducir en un 15% las subvenciones”, puntualizó el exsecretario de Estado.