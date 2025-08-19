Percepción hacia la población migrante: ¿Cómo observan los chilenos la llegada de extranjeros?

Camilo Herrera, director de la Corporación 3xi, abordó en CNN Chile Radio el fenómeno de la migración en Chile.

Una encuesta realizada por la Corporación 3xi y Criteria Research entregó datos sobre la percepción negativa de los chilenos hacia la población migrante.

En el sondeo se reveló que el 77% de los consultados está “de acuerdo o muy de acuerdo” con que la llegada de migrantes aumenta el crimen organizado, mientras que el 75% cree que con los migrantes hay un alza del tráfico de drogas.

En CNN Chile Radio, Camilo Herrera, director ejecutivo de la Corporación 3xi, comentó que en los estudios que han realizado sobre polarización ha aparecido la migración y la “distancia entre los chilenos y los migrantes como uno de los focos de mayor crecimiento y polarización”.

Herrera señaló que el estudio arrojó cifras preocupantes y que cada vez en mayor medida los chilenos creen que la población migrante es un problema.

Esto, “no asumiendo que tenemos una nueva realidad, no asumiendo que hay 1.600.000 migrantes que llegaron a Chile, que se van a quedar acá, que sus hijos están yendo a nuestros colegios, que están pololeando con chilenos, que están aprendiendo a bailar cueca en nuestras escuelas”.

Esta encuesta, además, será un insumo para el encuentro “¿Qué nos pasa?, ¿Qué nos pesa?”, que se realizará el próximo 27 de agosto en el estadio Juan Antonio Ríos en Independencia y donde se reunirán una serie de actores sociales para abordar y debatir el fenómeno de la migración.

El director de la Corporación también comentó que tanto chilenos como extranjeros están preocupados de la delincuencia y “sin duda, nuestra delincuencia ha cambiado producto de que llegaron bandas internacionales, pero eso no tiene necesariamente que ver con el fenómeno de la migración, la mayoría de la gente que llegó migrando no tiene que ver con ese fenómeno”.

A la fecha, cerca de 1 millón 600 mil migrantes residen en Chile, cerca del 8% de la población. Y de ese total, 1 millón 300 mil “están pidiendo residencia, o sea, su intención es quedarse en Chile”.