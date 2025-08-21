“El Presidente le pidió que se quedara”: Auth habló de “arrepentimiento” de Valenzuela al perder posibilidad parlamentaria

El analista también destacó el rol clave que tuvo Mario Marcel como pilar de estabilidad durante el mandato y calificó su salida como un golpe simbólico y estratégico.

El analista político Pepe Auth abordó este jueves los efectos del reciente cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, con especial atención en las salidas de los ministros Esteban Valenzuela (Agricultura) y Mario Marcel (Hacienda).

En conversación con Hoy Es Noticia, Auth aseguró que ambos movimientos afectan al oficialismo en un momento clave, cuando quedan poco más de seis meses de Gobierno.

Sobre la renuncia de Esteban Valenzuela, forzada tras la decisión de su partido —la Federación Regionalista Verde Social (FRVS)— de abandonar el pacto parlamentario oficialista, Auth fue categórico: “Perjudica la campaña de Jeannette Jara”.

Y añadió una crítica a la forma en que se gestionó su permanencia en el gabinete: “Debe haber muchos ministros arrepentidos, pero sobre todo Esteban Valenzuela, que estuvo a punto de renunciar en noviembre pasado para presentarse como candidato al Parlamento. El Presidente le pidió que se quedara, para después recibir esta sanción a su partido, me parece completamente improcedente”.

“Sin Marcel, cuesta imaginar qué habría sido del Gobierno”

Respecto a la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, Auth destacó el rol central que tuvo en la estabilidad de la administración Boric: “Cuesta imaginar qué habría sido el Gobierno sin la columna vertebral del ministro de Hacienda y la ministra del Interior. Le dieron la consistencia que necesitaban”.

“Por lo tanto, no sobran las palabras de elogio que le otorgó el Presidente”, afirmó, en referencia al reconocimiento que Gabriel Boric dedicó al exministro durante la ceremonia de cambio de gabinete.

El analista también fue crítico con el momento elegido para concretar estos cambios. “Que el cambio de gabinete ocurra ahora, quedando poco más de seis meses, es malo para el Gobierno, porque da la sensación de abandono del barco”, advirtió.

Jeannette Jara y su desafío presidencial

En cuanto al escenario electoral, Auth señaló que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, tiene un camino relativamente despejado hacia una eventual segunda vuelta.

“Jara tiene garantizado su pasaje a segunda vuelta. No hay candidatura a su izquierda”, dijo. Sin embargo, apuntó a una dificultad clave: “Tiene problemas para traspasar la barrera pro Gobierno. El PC no juega a favor”.

La estrategia de Kast

Auth también se refirió a la estrategia de campaña del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, destacando la forma en que ha planteado su eventual administración: “El equipo de Kast tuvo el acierto de representar su gobierno como un ‘gobierno de emergencia’. Esa excusa le permite concentrarse en crecimiento, migración y seguridad, y no en temas valóricos”.