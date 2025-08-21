“La situación fiscal es mejor”: Presidente Boric despide a Marcel y destaca su liderazgo en Hacienda tras cambio de gabinete

El mandatario valoró el rol de Marcel en la conducción económica del país y destacó que, pese a los ajustes ministeriales, la línea del Ejecutivo se mantiene firme.

En el marco del cambio de gabinete realizado este jueves, el presidente Gabriel Boric dedicó emotivas palabras de despedida al ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, cuya salida del cargo fue confirmada oficialmente durante la ceremonia en La Moneda.

El mandatario valoró el rol de Marcel en la conducción económica del país y destacó que, pese a los ajustes ministeriales, la línea del Ejecutivo se mantiene firme.

“El equipo económico tiene cambios importantes, pero quiero dejar en claro que nuestro Gobierno seguirá avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal (…) En este cambio hay también continuidad”, señaló.

Además, recalcó los avances obtenidos en materia económica durante la gestión de Marcel al frente del Ministerio de Hacienda.

“La situación fiscal hoy es mejor que la de ayer, es mejor que la que teníamos en 2022, cuando asumimos el Gobierno”, aseguró el jefe de Estado.

Sobre las razones de la salida, Boric explicó que fue una decisión personal del exministro, tomada en común acuerdo hace ya algún tiempo.

“Mario Marcel deja el cargo por temas personales. Para mí no es sorpresa, respeto profundamente su decisión”, dijo.

Y añadió: “Quiero agradecerle el tenor, la seriedad y la generosidad con la que desempeñó el cargo de ministro de Hacienda. Sus motivos los veníamos conversando hace mucho tiempo (…) Espero que quienes forman opinión pública en Chile respeten su decisión”.

El Presidente también puso en valor el liderazgo del exsecretario de Estado en uno de los proyectos más relevantes de su administración.

“Ha sido un honor para mí y para el país entero el tenerte a la cabeza de esta cartera. Gracias a tu liderazgo y con tu equipo se logró sacar adelante la reforma de pensiones”, declaró.

“Tu liderazgo fue fundamental para poder sacar la reforma adelante, y eso los chilenos te lo agradecemos”, puntualizó el jefe de Estado.

Mario Marcel será reemplazado por Nicolás Grau, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Economía. En tanto, Álvaro García asumirá esa cartera.