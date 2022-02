(CNN) – El espacio aéreo sobre Ucrania y su frontera con Rusia está vacío, según han informado los sitios web de seguimiento de vuelos, con un intenso tráfico aéreo que aparentemente evita la región al caer la tarde del jueves.

Las imágenes de ADS-B Exchange muestran total ausencia de aeronaves sobre Ucrania, aunque el sitio de código abierto no puede mostrar datos de seguimiento de aeronaves que operan en el área con la transmisión de ubicación apagada intencionalmente.

Los vuelos civiles sobre Ucrania, así como Moldavia hacia el sur y partes de Rusia, están actualmente restringidos. Un aviso para los pilotos dice: “El espacio aéreo de Ucrania está cerrado para vuelos de aviación civil debido a la invasión militar de la Federación Rusa“.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) advirtió el jueves que “la presencia y el posible uso de una amplia gama de sistemas de guerra terrestres y aéreos plantea un alto riesgo para los vuelos civiles que operan en todas las altitudes y niveles de vuelo”.

Existen riesgos al sobrevolar zonas de conflicto, como lo ilustra el derribo en 2014 del vuelo 17 de Malaysia Airlines sobre el este de Ucrania por un misil, que mató a 298 personas. Funcionarios occidentales y una investigación dirigida por los holandeses dijeron que el presidente ruso, Vladimir Putin, es responsable del incidente; Putin lo negó.

El corresponsal de aviación y transporte de CNN Internacional, Pete Muntean, informó a través de su Twitter que “el espacio aéreo sobre Ucrania está vació en estos momentos, según @ADSBexchange”, agregando que “el intenso tráfico aéreo civil en otros lugares se advirtió como de ‘alto riesgo‘ a cualquier altitud. La imagen lo dice todo”.

Airspace over Ukraine is EMPTY now, according to @ADSBexchange. Heavy civilian air traffic elsewhere warned of "HIGH risk," any altitude. The image says it all. pic.twitter.com/93WXYNIWxy

— Pete Muntean (@petemuntean) February 24, 2022