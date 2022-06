El presidente del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano, Pedro Güell, conversó con CNN Chile sobre el retorno al país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta, Michelle Bachelet. “Va a volver a la fundación que creó (…) no la veo jugando un rol ni formal ni en el área chica de la política”, señaló Güell, que además descartó que la ex mandataria “quiera asumir un rol en campaña” para el plebiscito del 4 de septiembre. Asimismo, abordó las críticas que levantó la oposición en torno a su vuelta a Chile y manifestó que “son intentos infantiles de desacreditar el rol de la ex presidenta en el Alto Comisionado”.