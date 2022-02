En conversación de CNN Íntimo, la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza explicó el origen de sus atuendos en los reportes durante la pandemia, lo cual llamó la atención de las redes sociales y la convirtieron en viral. ¿La razón? Simplemente un consejo de su hija. “Nunca me he preocupado mucho de la ropa (…) fue mi hija la que me dijo, porque cuando me miraba en la televisión me veía con los ojos muy chiquititos y cansados, y me dijo ‘ponte un color más vivo’”, confesó. A su vez, explicó que este hecho le ayudó a humanizar su cargo, algo que asegura es fundamental. “Todas las cosas que contribuyan a humanizar un poco las relaciones y la pandemia, es muy bueno. Necesitamos humanizarnos”, sostuvo.