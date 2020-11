El escritor Paul Auster se refirió a las elecciones presidenciales de EE.UU., expresó su preocupación de que Donald Trump sea reelegido este martes 3 de noviembre y comentó cuáles son las principales problemáticas del país a nivel social.

En entrevista con CNN Chile, expresó que “la posibilidad de que EE.UU. pierda su república democrática con otros cuatro años de Trump, y los republicanos en el poder, es algo grande, muy real, y creo que podría pasar, especialmente si Trump de alguna forma de manejar el poder porque ya no tendrá que ser candidato de nuevo, será libre de hacer lo que quiera”.

“Todos los horrores que hemos visto los últimos cuatro años sólo podrían aumentar, sería más terrible para los próximos cuatros años y no podemos dejar que eso pase, porque hay mucha gente sufriendo ahora y el coste humano podría ser catastrófico”, agregó el autor de La noche del oráculo y La trilogía de Nueva York.

Lee también: Trump sugirió, en medio de un acto de campaña, que despedirá al doctor Fauci

En la misma línea, declaró que “Trump no entiende que vive en una República y que un presidente no es un rey. Creo que cuando se postula va a ser el rey de EE.UU. y que puede hacer lo que él quiera. Él ha aprendido que no puede pero mueves los límites tan lejos, mucho más que cualquier otro que haya ocupado el cargo que está cerca de quebrar cualquier ley con la que hemos vivido estos años”.

En tanto, sobre Joe Biden apuntó que “es un hombre decente, pero no es mi primera opción cuando se desarrollaron las primarias, pero me he dado cuenta que todos los demócratas que fueron a las primarias creen que es el que tiene más chances de ganar”. Junto a esto, destacó que el ex vicepresidente “entiende la gravedad histórica de esta situación” y que “es un cuidador de la transición, un puente para la nueva era estadounidense”.

Desigualdad, pandemia y raza

Paul Auster también destacó que durante la pandemia “la gente aprendió que quienes nos mantienen vivos son los trabajadores esenciales. ¿Quiénes son esas personas? Agricultores migrantes, conductores de camiones, la gente que trabaja en las tiendas de alimentos y supermercados, los conductores de ambulancias, los trabajadores de la salud. Toda esa gente que gana casi nada, ellos tienen los trabajos más mal pagados en el país“.

“Tenemos que cambiar la perspectiva, esa gente merece recibir salarios decentes por hacer un importante trabajo. Y esa es solo una astilla de los otros 582 problemas que tenemos que atender en este país”, aseguró.

Junto a esto, se refirió a otros los conflictos sociales que se han desarrollado este año. “No se puede hablar de EE.UU. si no hablamos de raza. Esto ha sido un problema central desde el comienzo y sigue siendo un problema central hoy”, aseveró. Sobre las protestas por la muerte de George Floyd en mayo, Auster dijo que “han sido de las manifestaciones más sostenidas y grandes en la historia del país, más de 200 pueblos y ciudades tuvieron gente en las calles”.

Lee también: Trump vs Biden: ¿A quién elegirán los 15 mil chilenos habilitados para votar en Miami?

“Es misión de los blancos entender lo que hemos hecho a los afroamericanos en los últimos 400 años. Creo que gran parte de la gente blanca por primera vez se detuvo y pensó en estos problemas seriamente. Si esto puede producir un cambio es muy luego para mi decirlo. Eso espero”, reflexionó el escritor de El libro de las ilusiones.

Consultado por el manejo del COVID-19 por parte de la administración de Trump, cuestionó que “hemos hecho todo mal, no tenemos un plan nacional y ahora están en un estado de negación y no se quieren dar cuenta que la pandemia continúa y está mando gente. Es una política asesina y esta sospecha de la ciencia es parte de esta mentalidad populista que quiere renegar”.

La noche del 3 de noviembre

Finalmente, sobre el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, el escritor manifestó que “es muy posible que Trump quiera renegar de todas esas papeletas enviadas por correo. Él dijo que quiere hacerlo. No sé si lo hará. Hay muchas cosas que dice y no hace, pero creo que hay que tomarlo en serio”.

“¿Qué pasa si hay una victoria de Biden seguida de un golpe de Trump y la posibilidad de que haya violencia o alguna maniobra legal en la Corte Suprema o en el Congreso que le dé la elección a quien realmente no la ganó? Estaríamos en una situación de tremendo conflicto en el país, sería el mayor problema que hayamos enfrentado jamás, tan grande como lo que pasó en la Guerra Civil a mediado del siglo XIX. Sería el infierno, EE.UU. se volvería un infierno”, señaló.

Incluso, subrayó que “tenemos un sistema eleccionario muy antidemocrático, los colegios electorales”, por lo que “la única forma que tiene ganar es haciendo trampa y eso es lo que más me preocupa”.