Este lunes 23 de agosto a la media noche finaliza el plazo otorgado por el Servicio Electoral (Servel) para realizar las inscripciones presidenciales y parlamentarias que definirán a las y los contendores que se enfrentarán en los comicios de noviembre.

De esta forma se configura un nuevo escenario político que hasta el momento, ha sorprendido por la aparición de nuevas figuras y algunas caras conocidas, como la de Marco Enríquez-Ominami, cuya carrera presidencial generó un quiebre en el pacto parlamentario entre el Partido Progresista (PRO) y Unidad Constituyente, que finalmente inscribió su lista “Nuevo Pacto Social”, sin la tienda del cineasta.

“La candidatura de ME-O es una sorpresa por varias razones (…) al principio surge como un candidato joven que es una alternativa dentro de la izquierda. Después el quiere hacer su propio proyecto político y hoy pareciera que esta candidatura tiene algo de su propio proyecto personal, en el sentido de limpiar su honra a partir de lo que han sido los procesos (SQM y OAS) en los que ha estado involucrado”, señaló la politóloga de la USACH, Pamela Figueroa, en conversación con CNN Chile.

La especialista abordó el escenario político que se está conformando con las inscripciones de esta jornada, asegurando que “hoy tenemos un mapa electoral cruzado por la coyuntura que vive el país desde hace un par de años. Tenemos una crisis política de legitimidad, que se transformó en una crisis social de envergadura (Estallido Social) y esa crisis tuvo una salida institucional a través del proceso constituyente (…) es imposible que estos procesos no se relacionen entre sí“.

Lee también: Sin el PRO: Unidad Constituyente oficializó su lista parlamentaria bajo el nombre “Nuevo Pacto Social”

En esa línea, Figueroa analizó la manera en que se estarían reordenando las candidaturas de centro izquierda, considerando que tanto Marco Enríquez-Ominami como la candidata de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, esperan coaptar a un electorado similar: “sabemos que el electorado es finito (…) lo que va cambiando es a quienes convocan estos candidatos, cuál es su discurso y si logran movilizar a las personas (…) yo creo que esta va a ser una de las elecciones presidenciales con más alta incertidumbre hasta el final“.

“Es difícil identificar el proyecto que no sea solamente personal de Marco Enríquez-Ominami en esta elección, porque en el fondo la lista parlamentaria que ya se había dibujado (…) ahora se quedan con muy pocas posibilidades de poder llegar a un acuerdo (…) si el PRO no entra al acuerdo parlamentario no es posible que se inscriban y eso genera un alto riesgo de que el partido no logre los umbrales mínimos de permanencia”, advirtió la politóloga en torno a las consecuencias tras la candidatura del líder progresista.