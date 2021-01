Luego que Renovación Nacional (RN) expresara su apoyo a la candidatura de Andrea Molina para la alcaldía de Viña del Mar, en diciembre pasado Chile Vamos oficializó a la ex diputada como candidata para las próximas elecciones municipales del 11 de abril de 2021.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, la ex parlamentaria, quien recalcó que representa “Chile Vamos como independiente”, señaló cuáles fueron las razones que la motivaron a tomar este nuevo desafío, luego de dos años de ausencia en un puesto de elección popular.

“Me parece que podemos seguir aportando con lo que significa la experiencia que uno ha ido acumulando en la vida. Yo he estado siempre en el servicio social a través de los medios de comunicación y los ocho años en la V Región en la Cámara de Diputados con dos mayorías nacionales y estos últimos tres años en gestión municipal en La Florida”, dijo.

“Cuando se plantea la posibilidad de seguir sirviendo, ayudando, cooperando y traspasando humildemente lo que yo he aprendido en estos años, por supuesto que es un posibilidad cierta de seguir ayudando. Y cómo no ayudar a Viña, cómo no poder trabajar en conjunto con la comunidad en lo que más me apasiona“, agregó.

Lee también: Virgina Reginato busca ser concejal en Viña del Mar por el pacto de Chile Vamos

Además, Molina explicó por qué decidió ir finalmente por Viña del Mar. “He hecho mucha gestión en la V Región, estuve ocho años de mi vida, creo que el por qué es obvio. Hay un trabajo hecho, una gestión donde representé no solamente a Chile en La Haya a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que también a nuestra V Región. Trabajé en la descentralización con todas mis fuerzas para tener hoy día la posibilidad cierta y real de la votación de un gobernador”, aseveró.

La ex animadora de televisión también afirmó que le “ofrecieron tanto constituyente como gobernadores en esas líneas”, pero hoy día está enfocada en Viña del Mar. “Mi foco está en poder escuchar a los ciudadanos, al adulto mayor, a los jóvenes y a las mujeres, y poder generar un programa comunal, participativo, que nos pueda permitir reiniciar esta nueva etapa en Viña”, sostuvo.

Comparaciones con Reginato

Andrea Molina competirá por la alcaldía que ha sido liderada por Virginia Reginato en los últimos 32 años, con quien comparte el mismo conglomerado.

“Yo rescato todo lo positivo de todas las gestiones que se han hecho y cómo no vamos a hablar de las cosas positivas que ha hecho la Coty Reginato en Viña. Pero yo soy Andrea Molina, soy otra persona, tengo otro ADN y por supuesto tengo una forma de mirar las cosas donde podemos rescatar todo lo que se ha hecho bien“, señaló.

Por otra parte, indicó que “hoy día se necesitan otras miradas para Viña, otros requerimientos para la comunidad. Vengo con un nuevo estilo en gestión, por supuesto que sí, aquellos que me conocen me caractericé en los 8 años que estuve en el Congreso por fiscalizar y eso es un tema fundamental en una comuna tan grande y también dentro de la misma municipalidad”.