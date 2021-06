Han sido múltiples los análisis del triunfo de Claudio Orrego, y por consiguiente la derrota de Karina Oliva, en la gobernación de la Región Metropolitana. Una situación que fue abordada en el reciente capítulo de Aquí Se Debate junto a Daniel Trujillo, integrante de la coordinación nacional de la Lista del Pueblo, el senador RN Francisco Chahuán, la diputada Maite Orsini (RD) y la diputada Joanna Pérez (DC).

Al ser consultada por estos resultados y cómo éstos podrían afectar en la carrera presidencial de Gabriel Boric y Daniel Jadue, la parlamentaria del Frente Amplio manifestó que lo ocurrido “no lo leería como una derrota de Apruebo Dignidad”.

Orsini explicó que “es importante y es deseable (…) el diferenciarse de un otro, y esta era una elección bien simbólica“, debido a que “estaba por un lado Claudio Orrego, que representa el conservadurismo y la oligarquía”.

Lee también: “Tenemos que hacer las cosas distintas”: Chile Vamos saca conclusiones tras nueva derrota electoral

En detalle, señaló que “Benjamín Vicuña Mackenna fue intendente de la Región Metropolitana en 1830, que es tatarabuelo de Orrego”. Por tanto, agregó: “Orrego representa simbólicamente a una clase política que ha gobernado no solamente en los últimos 30 años, que ha concentrado el poder político y el poder económico en los últimos 200 años, versus Karina Oliva que es un pobladora de Bajos de Mena“.

Frente a esta última aseveración, la diputada fue rectificada y aclaró entonces que Oliva proviene de “un barrio que queda entre Bajos de Mena y La Pintana”, destacando que “es una mujer que se organizó desde los barrios, formó su propio movimiento político“.

Por último, reconoció que “cometimos un error. Creo que es relevante diferenciarse y decir acá están los mismos de siempre, versus una mujer joven que viene de un lugar distinto, eso estaba bien. El problema de eso es que además tiene que ser convocante de un universo distinto a nosotros mismos“.

Lee también: Pulso Ciudadano: Daniel Jadue lidera preferencias presidenciales de votantes probables

Por su parte, la diputada Joanna Pérez respondió que “me molesta mucho lo que se dice de Claudio Orrego, porque se quiso caricaturizar, se violentó”. Según su análisis, esto “es lo que criticó la gente justamente y por qué no votó por Oliva, fue justamente por esa violencia que se extrapoló”.

En ese sentido, apuntó a Orsini, sosteniendo que “tú le sacas hasta el tatarabuelo a Orrego”, y no que “es un hombre comunitario que trabajó y dedicó su vida al trabajo comunitario”. Debido a esto, concluyó que “yo no acepto ese nivel de violencia política, porque eso es lo que Chile no quiere”.