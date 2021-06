Diversas reacciones se generaron en Chile Vamos la contundente derrota sufrida este domingo en la segunda vuelta de gobernadores regionales.

El oficialismo consiguió solamente una mayoría para el nuevo cargo de votación popular, que fue el independiente cercano a Evópoli Luciano Rivas, en la región de La Araucanía.

De esta forma, fueron un total de ocho derrotados los candidatos de la coalición en los recientes sufragios, lo que se suma a las caídas en las anteriores elecciones del 15 y 16 de mayo para el mismo cargo.

Durante esta mañana, diversas personalidades del sector hicieron fueres autocríticas e hicieron un llamado a no repetir los errores de cara a las próximas elecciones, que serán las primarias presidenciales a mediados de julio.

Lee también: Diputado Fuentes arremetió contra Desbordes tras elección de gobernadores: “Terminó destruyendo RN”

El senador y candidato a la presidencia de RN, Francisco Chahuán, manifestó que “Chile Vamos y el Gobierno sufrieron una catástrofe electoral. Nosotros lo advertimos desde abril que venía un tsunami rojo de extrema izquierda y que el primer prende olas fue la elección de convencionales y municipal. La segunda, la de gobernadores y regionales y se nos viene en el horizonte una tercera elección, que debemos evitar que sea una nueva catástrofe electoral”.

Por otro lado, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), fue más cauta y aseguró que “estamos en una situación muy compleja y eso claramente se reflejó ahí. Lo que vimos ayer es que en general tendió a triunfar más la sensatez y una sensación de tratar de construir juntos más que los discursos muy violentos y muy extremos. Yo creo que al final son esos discursos los que peor le hacen a nuestro país”.

Finalmente, el aspirante a La Moneda de Evópoli, Ignacio Briones, fue enfático en señalar que ”atrincherarse, busca las lógicas tradicionales que ha seguido el sector es la mejor receta para seguir fracasando”.

“Acá tenemos que hacer las cosas distintas, tenemos que tender puentes y me parece que en la primaria de Chile Vamos la pregunta es: ¿Cuál es de los cuatro candidatos es más creíble para tender esos puentes para ampliar la cancha? Acá hay que entender que el ciclo político que conocíamos en Chile se acabó y quien no entienda eso y siga haciendo las cosas igual que antes, va a seguir repitiendo los fracasos que hemos conocido”, concluyó el ex ministro de Hacienda.

Lee también: Jadue y Lavín continúan liderando preferencias presidenciales, según Pulso Ciudadano

Las críticas se dan justo en el retorno del Comité Político ampliado que se hacía habitualmente en La Moneda entre el Gobierno y los principales líderes del oficialismo.