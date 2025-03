Núñez insiste en unidad de la izquierda: “No somos los comunistas quienes ponemos trabas, hoy es la candidatura de Tohá”

El senador del PC se refirió en CNN Prime a los constantes cuestionamientos que ha hecho la precandidata y exministra Tohá sobre compartir unas primarias con Daniel Jadue debido a su defensa del régimen de Maduro.

Daniel Núñez, senador del Partido Comunista (PC), se refirió en CNN Prime a la situación judicial de Daniel Jadue y a la carrera presidencial.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre las medidas cautelares que mantiene el exalcalde de Recoleta, Núñez manifestó: “A nosotros nos parece que, lamentablemente, este mecanismo de la prisión preventiva se está utilizando de forma abusiva. Es mucho el tiempo que está en esta condición y, obviamente, los antecedentes que existen no nos parecen que ameriten mantener esta situación. Nosotros hemos esperado que las medidas se relajen y que, obviamente, el juicio se celebre pronto para que él pueda demostrar su inocencia en ese juicio; es lo que siempre hemos dicho.”

Sobre el actual arresto domiciliario que enfrenta el militante del PC y la carrera presidencial en curso, en caso de una eventual campaña, Núñez comentó que este escenario ya se conocía previamente y “es parte de lo que está en el debate que tendrá que hacer el partido al momento de tomar la decisión final, que estamos procesando en este momento”.

En ese sentido, reiteró que es un elemento a considerar, porque “pone una limitación para estar en terreno, lo cual es parte importante de lo que uno espera de una figura pública relevante”. Sin embargo, en la interna, se está en un proceso de posicionar las demandas que se consideran importantes para levantar una candidatura presidencial.

Lee también:Tribunal mantiene arresto domiciliario total para Daniel Jadue tras revisión de cautelares

Respecto a las reiteradas declaraciones que ha hecho la exministra del Interior sobre su incomodidad y problema de compartir una primaria con Jadue por su defensa al régimen de Maduro, manifestó que “lamentablemente, a estas alturas, uno ve en estas frases de Carolina Tohá, reiteradas veces, una estrategia de campaña que afecta a la unidad”.

En esa línea, reiteró que esta “estrategia” afecta la cohesión, ya que está recurriendo constantemente a ese planteamiento, y “a mí me da la sensación de que hay, no sé, hasta uno pudiera pensar que existe cierto temor a competir con un candidato del PC. Derechamente, no hay una convicción de lo importante que es en este momento político la unidad de la fuerza democrática”.

“Nosotros queremos derrotar a la extrema derecha en Chile, y para derrotarla, nadie sobra. Por eso hemos dicho que estamos disponibles como partido para una primaria, desde la Democracia Cristiana (DC), que esperamos que se integre, hasta incluso fuerzas que estén más a la izquierda que nosotros. Pero bueno, si a ti te están permanentemente cuestionando, excluyendo, instalando un veto, eso obviamente pone trabas a la unidad. Y no somos los comunistas quienes ponemos trabas, hoy día es la candidatura de Tohá la que está haciendo eso. Por lo tanto, da la sensación de que ella no tiene esta convicción unitaria que sí tenemos nosotros”, concluyó.