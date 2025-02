“Nos dedicamos mucho a ver quién tiene la culpa y poco a ver las soluciones”: Claudio Huepe y prolongado corte de luz

En entrevista con CNN Chile Radio, el exministro de Energía planteó la importancia de tener un organismo independiente que esté por sobre las empresas e instituciones para así "tener una evaluación independiente".

El exministro de Energía, Claudio Huepe, abordó en CNN Chile Radio las declaraciones cruzadas luego del masivo corte de luz.

La interrupción del servicio se prolongó por más de 8 horas y afectó a cerca de 19 millones de clientes. Tras la situación, autoridades llamaron a la ciudadanía a presentar los reclamos respectivos, para así poder acceder a compensaciones en caso que corresponda.

El gobierno, además, anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones. Sobre ello, las distintas entidades han comenzado a atribuir las responsabilidades a otros actores, por ejemplo, algunos señalan que la Asociación de Generadoras tuvo la culpa, o que la Asociación de Transmisores es la responsable. Incluso se ha comentado que hay un problema público-privado.

En ese sentido, Huepe comentó que “tenemos un poco una costumbre a veces de dedicar mucho tiempo a ver quién tuvo la culpa y poco tiempo a ver cómo solucionamos problemas. Y yo creo que hay que cambiar el orden de los factores”.

“Eso no quiere decir que si hay responsabilidades no se ejerzan, es importante. Pero de repente hay cosas que no tienen que ver con el funcionamiento específico de un actor, sino cómo está organizado el sistema”, añadió.

De ese modo, la exautoridad apuntó a la importancia de tener una especie de comisión, un “grupo de alto nivel” independiente que “mire todo”.

“Que mire al Coordinador (Eléctrico), que mire cómo operaron las empresas, que mire cómo operó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que mire el presupuesto que tenemos, que mire la regulación que tenemos y con eso podemos tomar alguna decisión”.

Si bien recalcó que aquello no necesariamente significa cambiar el sistema, sí implica “tener una evaluación independiente”.

“Creo que ante un evento de esta gravedad es esencial que miremos todo, es decir, miremos cómo está diseñado el sistema, miremos cómo funcionaron y cómo están funcionando las instituciones públicas que participan en esto, la SEC, el Coordinador Eléctrico”, subrayó, agregando que “es un momento para mirar absolutamente todo desde con altura de mira, no con una lógica como punitiva, sino más bien de decir, ‘bueno, qué pasó y cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más'”.

