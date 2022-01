En el primer capitulo del año de Tolerancia Cero, el panel entrevistó a la constituyente del Partido Comunista Bárbara Sepúlveda, que analizó la contingencia política que ha rodeado el órgano encargado de escribir una nueva Constitución, por ejemplo, el avance del proceso constituyente y los tiempos para redactar una nueva constitución, además de la elección de la nueva mesa directiva.

A continuación te dejamos 3 momentos de Bárbara Sepúlveda en Tolerancia Cero:

1.- “Diferencia legítimas”

“Me parece totalmente saludable que la gente no solo sepa que dentro de los colectivos políticos y de los conglomerados incluso, podemos tener diferencias. Esas diferencias son legitimas porque se dan en espacios de deliberación colectiva, espacios de deliberación democrática y política y de eso se trata la democracia. No podemos todos pensar lo mismo no vamos a imponer visiones sobre otras. La Convención Constitucional es un espacio de mucho diálogo, trabajo y construcción. Yo quiero relevar eso por sobre lo que se trata de extrapolar pensando que cualquier diferencia que tenemos inmediatamente es un conflicto. Las diferencias que tenemos en opiniones sobre distintos temas no se traducen en conflictos, eso es una amplificación que se realiza por los medios y que no obedece a la realidad. En el trabajo de la convención nosotros hemos mostrado muchas mas similitudes que diferencias”.

2.- “No hay un órgano colectivo que represente tanto a la ciudadanía como la CC”

“Nosotros tenemos una composición muy diversa donde no todos son partidos políticos, donde la mayoría de los colectivos que están en izquierda son de personas independientes, entonces creo que no corresponde pensar que hay un extremo u otro sino que más bien una diversidad que se da dentro de un pluralismo político que es bien propio de la convención, no creo que hoy haya otro órgano colectivo, deliberativo en Chile que represente tanto a la ciudadanía cómo es la Convención Constitucional”

3.- “Yo no veo riesgo hoy día en el plebiscito de salida”

“Yo creo que la Convención tiene que seguir funcionando con la intensidad con que lo ha hecho, este proceso ha sido muy vertiginoso, pero además ahora se abre una nueva etapa de participación popular muy importante. Creo que también hay que poner la consideración en cómo se van a ir gestando en este periodo, por ejemplo, los cabildos comunales (…), las municipalidades van a ser actores claves en este proceso, pero también van a haber foros deliberativos a nivel nacional y además una campaña de educación cívica constituyente, que va a ser llevada a caba por la Secretaría de Participación Constitucional, donde habrá personas tremendamente capacitadas para poder traducir justo esta parte del proceso, que va a ser más técnica (…) Si la ciudadanía siente que este proceso es suyo, lo más probable es que sienta que la constitución que construyamos entre todos y todas va a ser suya también y yo no veo riesgo hoy día en el plebiscito de salida (…) Todo vaticina a que vamos a tener el mejor resultado posible”.