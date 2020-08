Desde la medianoche de este jueves, en distintos puntos del país se han registrado cortes de ruta y aglomeraciones de camioneros junto a sus respectivos vehículos como parte del paro anunciado por gremios como Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur).

En este contexto, dos presidentes gremiales tuvieron un intenso debate sobre esta paralización. Se trata del dirigente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y uno de los impulsores de la movilización, Sergio Pérez, y el líder de Chile Transporte, Víctor Jorquera, quien ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa.

En conversación con CNN Chile, Pérez evaluó la jornada de este jueves como “muy positiva” y aseguró que ha dialogado con el Ejecutivo y miembros del Congreso para llegar a un eventual acuerdo.

“Hemos seguido dialogando con el parlamento, con el gobierno. Hoy día vimos una declaración del ministro Víctor Pérez, que esta es una manifestación pacífica. Por lo tanto, yo reitero el concepto: esta es una manifestación ciudadana, por la paz, para que se termine la delincuencia“, sostuvo.

Jorquera por su parte, si bien comprende el fondo de la paralización, no comparte la forma en cómo algunos gremios han expresado su malestar. “Hemos sido quemados, nos han disparado y robado y eso efectivamente es un sentir transversal en toda la industria del transporte de carga por carretera. Naturalmente, todos tenemos derecho a manifestarnos, pero hay distintas formas de hacerlo“, señaló.

El presidente de Chile Transportes aseguró que durante este jueves “no se ha respetado el Estado de Derecho”. “Le han pegado a conductores, hay conductores que los han obligado e insultado, y eso no puede ser, porque esto no es en contra de los conductores. El malestar que tenemos todos los transportistas es la falta de servicios del Estado. No tenemos por qué agredirnos entre nosotros, eso no tiene sentido“, profundizó.

Asimismo, agregó que “cuando uno escoge manifestarse es porque finalmente rompió el diálogo” y que las manifestaciones deben “focalizarse en las personas, en cómo nosotros resguardamos y visibilizamos esto, pero no desde una postura parando o poniendo en riesgo el abastecimiento del país”.

Ante esto, el dirigente de CNTC cuestionó a Jorquera y le preguntó “¿aunque maten a las personas?”, a lo que respondió: “Eso no tiene nada que ver, Sergio. Si aquí es imposible que una persona en Chile que esté a favor de que meten a las personas, esa es una ridiculez lo que estás diciendo. Por favor, tú me conoces, aquí lo más importante es el resguardo de las personas”.