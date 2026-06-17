Desde $3.000: Teatro Municipal de Santiago realizará una venta de vestuario durante cuatro días

Regresa uno de los eventos más esperados por los amantes de las artes escénicas: la Venta de Vestuario del Teatro Municipal de Santiago, donde los asistentes podrán acceder a piezas originales utilizadas en destacadas producciones de ópera y ballet de sus temporadas artísticas.

En esta primera versión, el público podrá encontrar trajes de época, prendas de fantasía, sombreros, tocados, accesorios y elementos de utilería confeccionados por el Taller de Vestuario y Caracterización del Teatro Municipal de Santiago.

Entre los artículos disponibles habrá vestuario y accesorios pertenecientes a producciones de ópera como El elixir de amor, con diseño de Loreto Monsalve; La italiana en Argel, de Montserrat Catalá; El barbero de Sevilla, de Simona Morresi; y otras como El oro del Rin y La valquiria, de Sebastián Escalona.

En ballet, estarán disponibles creaciones utilizadas en montajes como La casa de Bernarda Alba, La casa de los espíritus y Zorba el griego, con diseños de Jorge Gallardo. Asimismo, habrá vestuario de La Cenicienta y La Sylphide, diseñados por Pablo Núñez, además de piezas de otras producciones.

Además, estará presente el Centro de Documentación de las Artes Escénicas (Centro DAE) con un stand en el que los visitantes podrán encontrar programas de sala históricos, fotografías, vinilos y otros objetos patrimoniales vinculados a las artes escénicas. Se trata de materiales altamente valorados por investigadores, coleccionistas y público general.

Información general

Fecha: Del 18 al 21 de junio de 2026.

Horario:De 10:00 a 16:00 horas.

Lugar:Sala La Capilla, Teatro Municipal de Santiago (ingreso por calle Tenderini).

Entrada:Liberada.

Precios:Desde $3.000.