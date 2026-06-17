Dólar opera por encima de los $890 y Wall Street cae tras decisión de la Fed de mantener las tasas de interés

Una movida jornada tuvieron este miércoles los mercados que estaban expectantes al anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual informó que las tasas de interés se mantendrán por cuarta reunión consecutiva, lo que llevó al dólar al alza y a Wall Street a cerrar en rojo.

En el marco de la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Fed, el organismo anunció que mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia, en el rango de 3,5% a 3,75%, lo que el mercado interpretó como una señal de que no bajarán en el corto plazo.

Los índices bursátiles de Nueva York finalizaron la sesión con pérdidas, el S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, cerró con un retroceso de 1,21% hasta los 7.420 puntos.

Por su parte, el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, fue el que menos cayó y se ubicó en las 51.492 unidades tras perder 0,98%.

Mientras que el Nasdaq Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, siguió la línea de los demás índices y restó 1,34% hasta cerrar en 26.021 puntos.

Dólar cierra al alza tras la decisión de la Fed

El dólar cerró con fuertes alzas luego de que la Fed comunicara su decisión de mantener las tasas de interés. Hacia el mediodía, el billete verde operaba en torno a los $882, pero al cierre escaló hasta los $886 y superó los $890.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, se refirió a los efectos que tendrá en el dólar la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: “De no firmarse el acuerdo o ante cualquier señal de escalada militar, el USD/CLP reaccionaría con fuerza al alza, pudiendo recuperar rápidamente la zona de $893–$903“.