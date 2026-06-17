Contraloría advierte “eventual riesgo” para 391 estudiantes por irregularidades en ampliación de Liceo Bicentenario en Coyhaique

La Contraloría Regional de Aysén realizó una auditoría en el Liceo Bicentenario Altos del Mackay, ubicado en la comuna de Coyhaique, en la que detectó “una serie de incumplimientos en la ampliación” del inmueble.

Entre los principales hallazgos destacan la falta de permisos de edificación, la ejecución de los trabajos en una zona restringida e instalaciones eléctricas y de gas que “no cuentan con certificaciones ni autorizaciones”, según detalló el Informe Final N°183 de 2026.

La ampliación investigada en el establecimiento educacional es de 896 m² y “se encuentra en funcionamiento sin contar con permiso de edificación ni recepción definitiva otorgados por la Municipalidad de Coyhaique“.

Asimismo, otra falta grave detectada fue que la construcción “fue emplazada en una zona donde el Plan Regulador Comunal prohíbe este tipo de obras”.

Por otra parte, se constató que las “instalaciones eléctricas y de gas no se encuentran declaradas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y que el establecimiento carece de resolución sanitaria que autorice el funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado”.

“Eventual riesgo”

A pesar de las irregularidades, la Contraloría alertó que la Seremi de Educación de la Región de Aysén “igualmente otorgó el Reconocimiento Oficial al establecimiento, aun cuando no cumplía completamente con la normativa vigente”.

Desde la entidad fiscalizadora advierten que “las irregularidades detectadas cobran especial relevancia, ya que esta ampliación se mantiene en uso, poniendo en un eventual riesgo a los 391 estudiantes desde 7° básico a 4° medio que asisten a dicho establecimiento educacional”.

Por este motivo, la CGR ordenó a la Seremi de Educación “implementar mecanismos de control para asegurar que los establecimientos educacionales reconocidos cumplan con la normativa”.

Además, derivó los antecedentes de la auditoría a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación para que se fiscalice la situación y se resguarde la seguridad de la comunidad escolar.