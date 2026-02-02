Grau, ministro de Hacienda: “Existe incertidumbre respecto a cómo van a evolucionar los ingresos fiscales en el futuro próximo”

El jefe de la cartera de Hacienda se refirió además a los dichos de quien será su sucesor en el cargo, Jorge Quiroz, descartando que exista una "emergencia económica".

Un crecimiento de la actividad económica del país sorprendió al revisar el Imacec de diciembre, que arrojó un incremento del 1,7% al compararse con el mismo mes del año anterior, superando las expectativas del mercado.

Sobre esto habló en CNN Prime el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien además de destacar las proyecciones económicas para el país descartó que el estado actual de la economía chilena sea de “emergencia” como lo señaló su sucesor en el próximo gobierno, Jorge Quiroz.

“Si uno quiere ver un desempeño más gráfico o justo de lo que hizo nuestro gobierno en términos económicos tendría que ver los últimos dos años, que son los años en que nos habíamos librado ya del problema que habíamos tenido inicialmente asociado a la inflación”, aseguró el secretario de Estado.

En ese sentido, Grau respaldó los comentarios respecto de que la administración de José Antonio Kast recibirá una economía en buenas condiciones, distinto al escenario en que asumieron en el periodo actual.